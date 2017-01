Mercedes officialise le départ de Paddy Lowe

Les champions du monde en titre viennent de perdre leur directeur exécutif et technique, Paddy Lowe. L'écurie Mercedes a officialisé la nouvelle mardi en fin de journée et ainsi mis fin aux multiples erreurs concernant le Britannique.



"Après trois ans et demi de totale réussite, Paddy Lowe va quitter Mercedes-AMG Petronas Motorsport", souligne le communiqué, précisant que l'ingénieur britannique partait "en congés."

Bottas en approche chez Mercedes

En réalité, Paddy Lowe devrait sous peu intégrer l'écurie Williams, avec des responsabilités accrues par rapport à celles qu'il détenait chez Mercedes-AMG. Il devrait occuper la fonction de team principal en remplacement de Sir Frank Williams.

Ce départ est également peut-être lié à la quête d'un remplaçant à Nico Rosberg, qui a décidé d'arrêter sa carrière après son titre mondial acquis en novembre dernier. Selon plusieurs médias, Mercedes souhaite en effet recruter le Finlandais Valtteri Bottas (Williams), protégé de longue date du Team Principal de Mercedes, Toto Wolff, qui gère ses affaires en compagnie de Mika Häkkinen et du Français Didier Coton, et le transfert effectif dès cette saison de Lowe serait une sorte de contrepartie.

James Allison pour le remplacer ?

Il pourrait également prendre la direction du département technique de manière provisoire, en attendant que Williams ait trouvé un remplaçant à Pat Symonds, qui est parti à la retraite à la fin de l’année dernière. Selon la rumeur, James Key, l’actuel directeur technique de Toro Rosso, aurait accepté une offre de Williams mais le Britannique ne serait pas libre avant début 2018. James Allison, l’ancien directeur technique de Ferrari, devrait par ailleurs prendre la succession de Lowe chez Mercedes.

"Le succès en Formule 1 ne dépend pas de simples individus mais repose sur la force et la capacité technique d'une organisation", a de son côté souligné Toto Wolff au sujet du départ de son directeur technique. "Nous avons le talent en place pour perpétuer les victoires de ces dernières années et nous prévoyons de bâtir sur elles en 2017 et au-delà", a-t-il assuré.-

Retrouvez plus d’articles sur F1i