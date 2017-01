Mercedes paiera une partie du salaire de Massa

Toto Wolff a révélé que Mercedes avait contribué financièrement au retour de Felipe Massa en F1 cette saison. Le pilote brésilien percevra la somme de 6 millions d’euros cette année pour avoir accepté de sortir de sa retraite et pallier le départ de Valtteri Bottas, parti chez les champions du monde en titre pour y remplacer Nico Rosberg.



"Il est évident que Williams voulait quelque chose en retour", a confirmé le responsable de la compétition de Mercedes dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

Claire Williams à Grove le 3 novembre 2016AFP

"Claire Williams est une femme d’affaires aguerrie, tout comme son père Frank. Mais nous n’avons pas uniquement parlé d’affaires. Par exemple, Williams avait besoin d’un pilote d’expérience, et il était nécessaire que Massa accepte de revenir. Nous sommes donc tous satisfaits qu’il ait accepté, et nous avons naturellement contribué financièrement au retour de Felipe."



