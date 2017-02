Mercedes plus très loin des 1.000 chevaux

Les groupes propulseurs introduits en 2014 se rapprochent de la barre des 1.000 chevaux et Mercedes pourrait bien être la première à atteindre ce nombre symbolique.



C’est ce qu’a affirmé le père du V6 allemand, Andy Cowell, à l’occasion du lancement de la nouvelle W08 EQ Power+ hier à Silverstone.



Le Britannique reconnaît néanmoins que la puissance ne fait pas tout au regard des avaries qui ont émaillé la campagne 2016 de Lewis Hamilton.



"Même si je ne peux pas dire la puissance exacte de notre groupe propulseur, nous nous rapprochons des 1.000 chevaux à chaque fois que nous amenons une évolution", confirme Cowell.



"Mais avoir le moteur le plus puissant ne suffit pas pour gagner des courses. Si c’était le cas, notre groupe propulseur serait totalement différent et son volume, sa masse et l’évacuation de la chaleur nous importeraient peu."

"Nous optimisons chaque système afin d’obtenir la voiture la plus performante pour remporter un Grand Prix, souligne-t-il.Et ce n’est pas que valable en qualifications."



"Il y aussi ce qui se passe le dimanche, où 25 points sont à aller chercher. Voici à quoi nous consacrons nos vies, et on continue d’y penser à la maison. Les équipes de Brackley et Brixworth réunies se concentrent sur cet objectif."



