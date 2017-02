Mika Salo : "Bottas est dans une situation difficile à gérer"

Mais Salo, qui a couru en F1 de 1994 à 2002, est certain que son compatriote dispose des atouts nécessaires pour conserver son volant chez les Gris après 2017. "Cela me surprend que Mercedes n’ait signé Valtteri que pour une seule saison, d’autant plus que les équipes et les pilotes préfèrent généralement conclure des contrats portant sur plusieurs années", a confié Mika à nos confrères de Motorsport.com.

"J’imagine que son écurie veut se réserver plusieurs options pour le futur, même si Valtteri est suffisamment performant pour rester chez eux sur une longue période, poursuit le Finlandais. Elle veut d’abord voir de quoi il est capable de faire au volant d’une de leurs voitures. En attendant, il est seulement assuré de rouler chez Mercedes pour une saison et il va devoir affronter Lewis Hamilton. C’est une situation très difficile à gérer."



"Je suis néanmoins certain qu’il poursuivra sa carrière au sein de sa nouvelle équipe pendant encore de nombreuses années, concède-t-il. C’est un pilote très professionnel, qui a déjà quatre saisons dans les gencives. Ce n’est donc pas insurmontable pour lui. Mais quand vous savez précisément de quoi votre avenir sera fait, vous ne pouvez être qu’apaisé et plus performant."





