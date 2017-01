Paddy Lowe propulsé à la tête de l'écurie Williams ?

Les discussions entre Williams et Mercedes à propos de Valtteri Bottas buteraient désormais sur le contrat de Paddy Lowe, révèle Auto Motor und Sport. Le divorce entre Lowe et Mercedes, chez qui il occupe les fonctions de directeur technique et de directeur exécutif, serait acté, mais à l’heure actuelle il ne pourrait pas rejoindre Williams avant la fin du mois de mai.



Williams exigerait dès lors que Lowe soit autorisé par Mercedes à changer d’équipe en même temps que Bottas.



Lowe pourrait remplacer Sir Frank Williams au poste de team principal. Claire Williams, qui occupe actuellement la fonction de team principal adjoint, prendrait quant à elle prendre la place de son père au poste de CEO du groupe.

Ancienne éminence grise de McLaren, Lowe aurait clairement fait savoir à Williams qu’il ne voulait pas du poste de directeur technique. Celui-ci pourrait revenir à James Key, l’actuel directeur technique de Toro Rosso, mais le Britannique ne sera pas libre avant 2018.



Pat Symonds ayant décidé de partir à la retraite, Lowe pourrait donc malgré tout occuper le poste de directeur technique chez Williams, en plus de son rôle de team principal, mais pour un an seulement.



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i