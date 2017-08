Pour Renault, "Kubica a accompli du beau travail"

Le patron de l’écurie Renault, Cyril Abiteboul, est pour la première fois revenu sur les essais privés très médiatisés de Robert Kubica à Budapest. Le Polonais avait fait forte impression au volant de la Renault de cette année, parcourant une distance supérieure à deux Grands Prix sans rencontrer le moindre problème physique et signant des temps au tour constants tout au long de la journée.



"Il est impossible de ne pas mentionner Robert Kubica au volant de la R.S.17 au Hungaroring lors d’une journée d’essais très productive pour toutes les personnes impliquées", indique Abiteboul dans le preview du Grand Prix de Belgique réalisé par Renault.

" Une histoire incroyable "

"Le retour de Robert dans le cadre d’une séance officielle en F1 est une histoire incroyable et il a accompli du beau travail. Il a pris le relais de notre pilote d’essais Nicholas Latifi, et tous deux ont contribué au développement de la voiture. Nico [Hülkenberg] et Jolyon [Palmer] devraient bénéficier des progrès réalisés dès qu’ils entreront en piste à Spa."



Palmer conserve donc toujours la confiance de Renault, alors que beaucoup de fans auraient adoré voir Kubica à la place du Britannique dans le baquet de la R.S.17 dès ce week-end dans les Ardennes belges.



Retrouvez plus d’articles sur F1i