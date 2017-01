Ricciardo : "Vettel est parfois son pire ennemi"

Daniel Ricciardo estime que son ancien équipier de chez Red Bull, Sebastian Vettel, peut parfois être son pire ennemi pendant un Grand Prix.



Le quadruple champion du monde a plusieurs fois perdu son sang-froid la saison dernière, notamment lors du Grand Prix de Mexique. Le président de Ferrari, Sergio Marchionne, n’avait d’ailleurs pas hésité à le lui faire remarquer dans ses vœux de Noël le mois passé.



"Je pense que Seb est assez unique", déclare Ricciardo à The Age. "Il est probablement une personne qui vit et qui respire la Formule 1 plus que la plupart des autres pilotes. On dirait que la F1 et devenir champion du monde représentent la majorité de sa vie."

Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix de Malaisie 2016Ferrari S.p.A.

"Mais quand les choses ne se déroulent pas comme il l’aimerait, cela engendre une certaine frustration. Je pense qu’il a réalisé l’une des meilleures séries de succès de l’histoire avec ses quatre titres de champion du monde d’affilée, et je crois qu’il espérait probablement revivre ça avec Ferrari mais que le succès se fait attendre."



"C’est normal qu’il soit frustré, c’est un pilote super talentueux, mais je pense que parfois il est son pire ennemi quand il laisse sa frustration prendre le dessus."

