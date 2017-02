Romain Grosjean (Haas) à propos de F1 2017 : "Ce sera brutal et rapide"

Les nouveaux bolides pour la saison 2017,qui seront révélés tout au long de cette semaine, sont supposés avoir gagné entre trois et cinq secondes au tour par rapport aux F1 de 2016. Dans certaines courbes rapides, la vitesse de passage augmentera ainsi de 40 km/h comparé à l’an dernier.



"D’un point de vue du pilotage, de ce que j’ai vu dans le simulateur, ça va être assez brutal et rapide", confie le pilote français. "J’espère que tout se passera bien avec des choses comme les pneus, de sorte que nous puissions vraiment attaquer à la limite. Ce sera un énorme défi et les courses seront très belles."

"Très excitant de prendre le volant à Barcelone"

"J’ai passé une bonne partie de mon hiver à la salle de sport, sur mon vélo ou dehors en train de courir, explique-t-il. Voilà en quoi a consisté mon hiver. Il s’agissait de me préparer au challenge offert par les nouvelles F1, qui seront assez brutales. Les premiers tours que j’ai effectués dans le simulateur m’ont confirmé mon impression initiale. Ce sera très excitant de prendre le volant de la nouvelle voiture pour la première fois à Barcelone et de voir sa vitesse."



Haas révèlera sa nouvelle monoplace de Formule 1 dimanche à 15 heures.





Suivez l’actu F1 en temps réel avecF1isurFacebooketTwitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i