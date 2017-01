Romain Grosjean : "Trois à cinq secondes plus vite au tour, ce sera 1,5 g de plus dans les virages"

Romain Grosjean s’attend à ce que les nouvelles monoplaces de Formule 1 génèrent 1,5 g de plus dans les courbes et au freinage cette année. Les nouveaux bolides, qui prendront pour la première fois la piste à la fin du mois prochain, devraient gagner trois à cinq secondes au tour par rapport aux F1 de 2016 grâce à une hausse du niveau d’appui aérodynamique et à l’introduction de pneus plus larges cette saison.



Cette hausse des performances fait que les nouvelles F1 seront beaucoup plus physiques à piloter que celles des saisons précédentes, ce qui a obligé les pilotes à renforcer leur préparation physique cet hiver.



"Ça va être plus physique, confirme Grosjean à Sport Auto. On a commencé l’entraînement dès le 1er décembre. Beaucoup plus de gym, un peu plus de poids pour le renforcement musculaire."

"On pense que les voitures vont aller entre trois et cinq secondes plus vite au tour. C’est 1,5 g de plus dans les virages et au freinage. Beaucoup de concentration sur les abdominaux, pour le gainage, sur la force du corps, la nuque… On a continué l’entraînement à fond sur le cardiovasculaire. Ça atteint un niveau que je n’avais jamais connu dans ma vie", conclut-il.



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i