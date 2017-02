Sauber ouvre le bal, Ferrari et McLaren très attendus : le calendrier de présentation des F1 2017

La C36 sera sensiblement différente de sa devancière, en raison des nombreux changements apportés au règlement technique 2017. Renault sera ensuite la seconde écurie de F1 à présenter sa monoplace, la R.S.17, le lendemain à Londres, en Angleterre.



Voici le calendrier complet des présentations F1 2017 :



Sauber : le lundi 20 février, sur Internet.

Renault : le mardi 21 février, à Londres.

Force India : le mercredi 22 février, à Silverstone.

Mercedes : le jeudi 23 février, à Silverstone.

Ferrari : le vendredi 24 février, à Fiorano.

McLaren : le vendredi 24 février, à Woking.

Toro Rosso : le dimanche 26 février, à Barcelone.



Red Bull, Williams et Haas n'ont à ce jour pas encore communiqué de date de présentation.



Les essais préparatifs à la saison de Formule 1 à venir se dérouleront quant à eux du 27 février au 2 mars et ensuite du 7 au 10 mars au Circuit de Catalunya, en Espagne.





