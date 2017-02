Sebastian Vettel trouve la Ferrari SF70H "immense et rapide"

Sebastian Vettel estime que la nouvelle Ferrari SF70H, qu’il a pilotée pour la première fois hier au circuit de Fiorano, devrait être plus compétitive que sa devancière.



L’an passé, la Scuderia n’avait pas réussi – pour la seconde fois en trois ans – à remporter le moindre Grand Prix.



"On peut facilement constater et ressentir que cette nouvelle monoplace représente un pas en avant par rapport à notre SF16-H de l’année dernière", a déclaré Vettel.

"Ma première impression est positive. J’ai pris beaucoup de plaisir à la piloter. La voiture paraît immense et rapide ! C’est une bonne entrée en matière."



Vettel sera de nouveau au volant de la Ferrari SF70H lundi prochain au Circuit de Catalunya à l’occasion de la première journée des essais hivernaux 2017.



