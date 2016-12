Selon Jo Ramirez, McLaren "manque de passion"

Jo Ramirez n'est pas clément avec McLaren. L'ancien directeur sportif de l'écurie britannique pense que la récente révolution de palais chez McLaren constitue une situation très délicate, tout en pointant un manque de passion de la part de l'écurie de Woking. Une lutte de pouvoir a coûté sa place à Ron Dennis, l'ambitieux manager qui a mené McLaren vers le succès ces trente dernières années.



Plus récemment, c'est Jost Capito, recruté par Dennis au poste de CEO de McLaren Racing, qui a été remercié après trois mois seulement. "C'est la quatrième saison consécutive sans victoire pour McLaren, regrette Ramirez au micro de la radio espagnoleCOPE. Il y a trop de politique à la tête du groupe et cela se ressent parmi le personnel. J'ai revu un ami qui travaille toujours à Woking récemment et il était très triste."

Depuis le succès de Jenson Button pour clore la saison 2012 au Grand Prix du Brésil, McLaren est bredouille. Et pour Jo Ramirez, c'est aussi une question d'état d'esprit, d'ambiance. "Les gens vont toujours bosser, mais il n'y a plus de passion, poursuit-il. Nous verrons comment le nouveau management va parvenir à faire renaître un esprit d'équipe plus combattif. C'est indispensable car, actuellement, l'atmosphère dans le team est auto-destructrice."



Suivez l’actu F1 en temps réel avecF1isurFacebooketTwitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i