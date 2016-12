Sergio Pérez (Force India) : "Je ne suis pas leader de l'équipe"

Ce n'est pas parce que son équipier Esteban Ocon a moins d'expérience que Sergio Pérez sera le pilote numéro 1 chez Force India en 2017. Le Mexicain a passé ces trois dernières années au côté de Nico Hülkenberg qui a préféré répondre favorablement à l'offre du Renault Sport F1 Team pour le futur.



L'écurie Force India pointe au quatrième rang dans la hiérarchie des constructeurs et, pour se maintenir à ce niveau, elle aura besoin de deux pilotes de pointe. "On doit toujours donner le maximum pour l'équipe en fournissant le plus d'information possible aux ingénieurs, explique Pérez. C'est valable pour tous les pilotes, quel que soit le niveau d'expérience. Esteban est jeune, sans doute, mais il a déjà travaillé avec Renault et Manor."

"Pour moi, être équipier avec Nico ces dernières saisons ou avec Jenson auparavant chez McLaren, cela ne changeait rien, ajoute Checo. Le boulot est toujours le même et vous avez besoin d'un équipier performant pour pousser le team dans la bonne direction. Esteban a le bon profil."

Le pilote français Esteban Ocon avec la combinaison Mercedes lors d'une journée de tests à Silverstone, le 13 juillet 2016Panoramic

