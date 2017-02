Sergio Pérez (Force India) : "Je vise la victoire cette saison !"

"Checo" espère faire encore mieux que l’année dernière, quand il était monté sur le podium de Monaco et Bakou, l’écurie indienne concluant 2016 au quatrième rang chez les constructeurs. Le Mexicain est par ailleurs désireux de décrocher sa première victoire qui serait également la première pour la formation basée à Silverstone.



"Améliorer la quatrième place au classement des constructeurs que nous avons décrochée l’an dernier serait déjà un sacré défi à relever, explique Perez. Mais je suis certain que nous pouvons être une des toutes bonnes surprises de cette saison, et je rêve même d’offrir une première victoire à Force India ainsi qu’à moi-même !"

"Cette écurie ne vit que pour la course, tout le monde travaille main dans la main et sait ce qu’il faut faire,rappelle-t-il.Nous avons réalisé de belles performances ensemble depuis 2014 et j’espère que cette saison sera encore meilleure !"



"J’ai l’impression de faire partie d’une vraie famille, ce qui est toujours bon pour vous mettre en confiance alors que la saison à venir est marquée par un changement important dans la réglementation technique."





