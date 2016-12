Tout juste retraité, Massa serait prêt à dire oui à Williams

D’après le média brésilien Grande Premio, basé à Sao Paulo, la ville natale de Massa, le vice-champion du monde 2008 de Formule 1 aurait accepté de sortir de sa récente retraite pour remplacer Valtteri Bottas l’année prochaine.

Grande Premio affirme par ailleurs que Mercedes aurait approché Fernando Alonso et Nico Hülkenberg pour remplacer Nico Rosberg avant de se tourner vers Bottas après avoir essuyé un double refus de l’Espagnol et de l’Allemand. L'accord conclu avec Massa prévoit une clause qui le rendrait caduque si Bottas n'était finalement pas retenu par Mercedes.



Dans l’intervalle, Williams a annoncé aujourd’hui le départ de son directeur technique Pat Symonds à la fin de cette année. Symonds pourrait être remplacé par Paddy Lowe, qui occupe actuellement le même poste chez Mercedes.



