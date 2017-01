Valtteri Bottas (Mercedes) : "Hamilton est une grande référence pour moi"

Valtteri Bottas a accompagné son intronisation devant les employés de l'usine de Brackley, lundi, d'une marque d'humilité et de respect. En s'exprimant pour la première fois comme titulaire 2017 de l'écurie Mercedes, le Finlandais s'est montré conscient du défi qui se présentait à lui au contact de Lewis Hamilton, qui sera le leader naturel de l'équipe.

"Je mets toujours la barre très haut, mon objectif est donc de performer dès la première course", a lancé l'ex-pilote Williams, qui s'est dit "plein d'énergie" face à ce qui l'attend.

"Je pense que nous allons former ensemble une solide paire de pilotes, a-t-il ajouté, en parlant du Britannique triple champion du monde. Je le respecte vraiment, en tant que pilote et en tant que personne. Il est très rapide et représente une grande référence pour moi."

"Un vrai Finlandais et un super choix pour nous !"

Avec trois places de deuxième sur une grille de départ (Autriche et Allemagne 2014, Russie 2016) et neuf Top 3 à l'arrivée, le natif de Nastola tentera de signer sa première pole position et de gagner pour la première fois cette année au volant de la descendante des Flèches d'argent couronnées en 2014, 2015 et 2016. Ce qui ne sera pas simple selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes Motorsport qui ne gère désormais plus personnellement sa carrière pour respecter un mélange des genres dont la firme à l'Etoile ne veut pas.

"Nous avons confiance en les capacités de Valtteri et c'est l'une des raisons pour laquelle nous l'avons considéré cet hiver, a déclaré le manager autrichien. Les prochaines semaines vont être chargées car nous allons construire nos relations pour qu'il comprenne l'équipe et la voiture. Valtteri est un garçon qui ne fait rien d'insensé : il a les pieds sur terre, il est franc et très concentré. Un vrai Finlandais et un super choix pour nous ! Il est maintenant temps pour lui de passer au niveau supérieur, de voir comment il peut courir pour des victoires et des titres mondiaux."