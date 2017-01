Valtteri Bottas officiellement chez Mercedes, Felipe Massa poursuit finalement chez Williams

Le secret était déjà percé depuis quelque temps, il n'en est désormais plus un. Mercedes a annoncé la signature de Valtteri Bottas. Le pilote finlandais quitte donc l'écurie Williams, avec qui il était engagé. Il remplace Nico Rosberg, qui a laissé son baquet vide en prenant sa retraite sitôt son titre de champion du monde 2016 obtenu. La transaction a notamment été facilitée par les liens entre les deux écuries et entre Bottas et Toto Wolff, directeur de l'écurie allemande mais aussi manager de son pilote numéro deux, aux côtés de Lewis Hamilton.

Bottas n'avait connu jusqu'alors que l'équipe britannique depuis ses débuts en F1 en 2013. Le pilote de 27 ans va donc évoluer pour la première fois dans une monoplace à même de remporter le championnat du monde. Une place de lieutenant de Lewis Hamilton lui semble toutefois promise, alors qu'il n'a pas encore remporté de courses dans sa carrière (9 podiums). Sa saison 2016 s'est avérée plus difficile avec un seul Top 3 (au Grand Prix du Canada), et une place de huitième au championnat des pilotes au volant d'une Williams en perte de vitesse.

Massa sort de sa retraite

Conséquence, Williams a pour sa part révélé le retour de Felipe Massa dans l'écurie, alors qu'il avait annoncé préalablement sa retraite. Le pilote brésilien disputera sa 15e saison en F1 aux côtés du jeune débutant canadien, Lance Stroll. Massa pensait pourtant avoir disputé son dernier Grand Prix à Abou Dabi, mais l'insistance de Mercedes pour Bottas l'a poussé à sortir de son retrait – qui n'aura finalement duré que deux petits mois… - et reprendre sa place.

Cette signature vient conclure un hiver d'incertitudes, lancé par l'annonce de Nico Rosberg et conclue par une journée avec trois signatures après celle de Pascal Wehrlein chez Sauber ce lundi matin. Le jeune Allemand était un temps pressenti pour reprendre la place de son compatriote chez Mercedes.

Quant à Nico Rosberg, il devient l'ambassadeur de Mercedes Motorsport.