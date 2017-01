Vandoorne : "Nous battre pour monter sur le podium"

Stoffel Vandoorne s’attend à ce que la future McLaren-Honda de 2017 soit plus compétitive que la MP4-31 de l’année dernière et il espère qu'elle lui permettra de se battre pour des podiums. Le pilote belge prendra part à sa première saison complète en Formule 1 cette année, avec Fernando Alonso comme équipier.



"Nous ne savons pas encore si la voiture sera assez compétitive pour se battre aux avant-postes, mais ce qui est certain, c’est que nous nous battrons pour chaque point", a déclaré Vandoorne lors d’une conférence de presse tenue au salon de l’automobile à Bruxelles.

"En raison de nombreux changements de réglementation, notamment en ce qui concerne les moteurs, les écuries ne savent pas encore très bien où elles en sont. Mais le projet McLaren-Honda a fait de réels efforts. Nous voulons être compétitifs, nous battre pour monter sur le podium. Que ce soit à Melbourne ou ailleurs, chaque point sera important."



McLaren n’a pas encore annoncé la date de présentation de sa future MP4-32 alors que les premiers essais hivernaux débuteront le 27 février à Barcelone.





