Vettel : "Je crois toujours à un titre avec Ferrari"

Sebastian Vettel entame en 2017 la dernière année de son contrat actuel avec la Scuderia Ferrari. Le pilote allemand avait rejoint l’écurie au Cheval Cabré en 2015 avec l’objectif clairement affiché de remporter un cinquième titre de champion du monde de Formule 1, cette fois-ci en rouge.



Deux années plus tard, Vettel n’a toujours pas atteint l’objectif qu’il s’était fixé, mais l’ancien pilote Red Bull croit toujours qu’il parviendra à remporter un championnat du monde de F1 avec Ferrari. "Je continue à croire en mon rêve de devenir champion du monde avec Ferrari, et je crois toujours que c’est possible", a indiqué Vettel àSpeedweek.

"Est-ce que cela arrivera en 2017 ? C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse. La réglementation technique est très différente cette année, ce qui pourrait jouer aussi bien en notre faveur qu’en notre défaveur." "Mais en revenant sur ce que nous avons accompli en 2016, j’ai la ferme conviction que Ferrari et moi avançons dans la bonne direction", insiste Vettel, qui n’a pourtant remporté aucune victoire l’an passé.



"L’équipe est beaucoup plus avancée pour le début de la nouvelle saison que beaucoup de gens ne le pensent. C’est pourquoi je suis convaincu que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés." Ferrari n’a plus remporté le championnat du monde de Formule 1 des pilotes depuis 2007. C’était avec Kimi Räikkönen.



