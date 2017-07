Ferrari conserverait Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen en 2018

Ferrari conservera un duo de pilotes inchangé pour la saison 2018 de Formule 1, affirme la chaîne italienne Sky, citant des sources internes à Maranello. Sebastian Vettel, qui a signé son quatrième succès de la saison dimanche à Budapest, aurait accepté de rester trois années de plus à la Scuderia.



En parallèle, Ferrari aurait accepté de reconduire le contrat de Kimi Räikkönen pour une saison de plus.



Ces deux accords devraient être annoncés lors du Grand Prix d’Italie, à Monza, au début du mois de septembre.

Présent dans le paddock hongrois dimanche, le président de Ferrari, Sergio Marchionne, avait déjà indiqué qu’il ne voyait aucune raison de changer ses pilotes pour 2018. "La probabilité que nous conservions la même paire de pilotes pour la saison prochaine est supérieure à 50%", avait-il dit.



"Seb et Kimi travaillent bien ensemble et veulent tous les deux rester chez Ferrari. Dans l’état actuel des choses, nous devrions pouvoir annoncer nos pilotes pour 2018 à Monza. Rien n’est encore signé, mais nous en discutons avec nos pilotes et nous sommes proches d’un accord."



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i