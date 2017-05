Helmut Marko (Red Bull) est clair : Max Verstappen n'ira pas chez Ferrari

Tandis que certaines rumeurs laissent entendre que Sebastian Vettel pourrait quitter la Scuderia pour Mercedes en 2018, d'aucuns imaginent Ferrari faire des pieds et des mains pour sortir Max Verstappen de son contrat avec Red Bull.



Helmut Marko, le responsable du programme motorsport du taureau ailé, a immédiatement démenti cette éventualité. Selon lui, le jeune pilote néerlandais est lié par un contrat ferme pour 2018 et celui-ci n'est pas négociable.



"On peut remarquer une certaine dose de frustration dans le chef de Verstappen cette année,constate l'ancien pilote Martin Brundle, commentateur des Grands Prix pour Sky Sports F1. Je ne serais pas étonné que Ferrari tente de l'approcher si Vettel allait chez Mercedes et que la Red Bull n'évolue pas rapidement cette saison."

"Contrairement aux rumeurs,s'amuse Marko auprès d'Auto Bild, il n'y a pas de clause de performance dans le contrat de Max et si nous ne le libérons pas, il n'ira pas chez Ferrari. Comme ce n'est pas du tout dans nos intentions, je laisse le paddock à ces conversations stériles..."



