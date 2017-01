La FIA veut toujours introduire le Halo en F1 à partir de 2018

La FIA travaille toujours à une introduction du Halo en F1 pour la saison 2018, a précisé son directeur de la sécurité Laurent Mekies.



Le Français, qui est par ailleurs également le directeur de course adjoint de la Formule 1, reconnaît toutefois que l’arrivée du dispositif de protection à la tête en F1 n’est pas du seul ressort de la FIA.



"Nos travaux sur le projet Halo sont en grande partie terminés", a-t-il indiqué le week-end passé au salon Autosport International.



"Ce fut l’un de nos projets de recherche les plus intenses de ces dernières années. Mais d’un strict point de vue d’ingénierie, le travail est à présent achevé."

"Désormais, c’est plus une discussion philosophique qui doit avoir lieu entre les dirigeants de la Formule 1, les pilotes, les équipes et la FIA pour essayer de voir si c’est la bonne chose à faire pour la F1 ou si nous avons besoin de quelque chose de légèrement différent. Mais l’objectif est toujours que le Halo soit introduit en F1 à partir de la saison 2018."



Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i