Sauber prolonge son partenariat avec Ferrari

Sauber et Ferrari ont finalement choisi la continuité. L'écurie suisse a annoncé vendredi sur son site internet la signature d'un nouveau contrat portant sur "plusieurs années". Celui-ci prévoit que la Scuderia continuera d'être le motoriste de Sauber, pour la saison 2018 et les suivantes. Un partenariat qui a commencé, non sans discontinuer, en 1997.

"Je suis très heureux de continuer à travailler avec Ferrari, a réagi Frédéric Vasseur, le directeur français de Sauber. Je suis convaincu qu'on peut arriver ensemble aux résultats qui reflèteront notre passion et notre détermination." Initialement, c'est avec Honda que devrait contracter Sauber. Mais l'écurie avait annoncé jeudi qu'elle renonçait à se fournir en moteur auprès de la marque japonaise.