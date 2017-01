SFR Sport prêt à voler la F1 à Canal+ ?

Selon le site Puremedias.com, SFR Sport devrait répondre à l’appel d’offres de la Formula One Management (FOM) et se porter candidat à l’acquisition des droits de retransmission du championnat du monde de Formule 1 en France pour la période 2018-2020.



"Les discussions ont déjà démarré. Patrick Drahi [propriétaire d’Altice, qui détient près de 83% de SFR Group, NDLR] est prêt à mettre bien plus que Canal+", affirme une source proche du dossier au site Puremedias.com. "Michel Combes, le patron de SFR, était très présent sur la fin de saison de Formule 1, ce n’est pas un hasard. Prendre la F1 sur ses antennes, c’est l’assurance de voir 300.000 à 400.000 irréductibles de ce sport s’abonner."



Canal + avait racheté les droits de retransmission de la Formule 1 à TF1 en 2013 pour une trentaine de millions d’euros. Son contrat avec la FOM expire à la fin de la saison 2017.



Si SFR Sport parvenait à récupérer la F1 sur ses antennes, ce ne serait pas le premier coup dur porté par SFR à Canal, après lui avoir déjà ravi la Premier League et les droits de l’athlétisme français.



