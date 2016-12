Vergne : "Red Bull a été mon plus grand obstacle"

Jean-Eric Vergne déclare que Red Bull a été le plus grand obstacle à ce jour dans sa carrière de pilote. Le Français avait été remercié par Red Bull à la fin de la saison 2014 et il a aujourd’hui trouvé refuge en Formula E et chez Ferrari.



"C’est assez marrant car mon plus grand obstacle a été Red Bull, car je n’avais pas de manager quand j’ai quitté la F1", expliqueJEVau sitesafeisfast.com. "Tout va bien quand les choses se passent correctement avec Red Bull, mais quand cela se complique, vous n’avez nulle part où aller. Mais j’ai eu de la chance et j’ai réussi à m’en sortir en fin de compte."

"Red Bull m’a permis d’accéder à la Formule 1, mais ce sont également eux qui m’y ont fait partir." Vergne a disputé 58 Grands Prix pour le compte de Toro Rosso entre 2012 et 2014, avec un top 6 comme meilleur résultat en course.