Villeneuve : "La F1 a eu tort d'écouter les fans"

Jacques Villeneuve estime que la F1 a commencé à aller dans la mauvaise direction lorsqu'elle s’est mise à écouter les fans de la discipline.



Le champion du monde 1997 de F1 pense que l’aileron arrière ajustable (DRS), autorisé depuis la saison 2011, en est un très bon exemple.



"Les fans se sont plaints du manque de dépassements. Et qu’est-ce qu’ils (les instances de la F1, ndlr) ont décidé ? D’instaurer le DRS, comme ça il y aura 100 dépassements par course", déclare le Canadien, cité par L’Equipe. "Mais citez-moi un dépassement grâce au DRS dont vous vous souvenez. Avec le DRS, les pilotes ne prennent plus de risques, ils appuient juste sur un bouton. Aujourd’hui, on voit des voitures se dépasser sur autoroute, et non plus faire la course. On voit plein de dépassements mais on s’ennuie, l’objectif n’est donc pas atteint."

"En motos, il faut parfois dix tours pour qu’un pilote en double un autre, mais on voit l’effort que ça lui demande", souligne-t-il. "La F1 a toujours été extrême parce qu’elle repoussait les limites. Elle devrait être trop rapide, trop chère, trop folle, et ce n’est plus le cas. Les pilotes sortent de leur voiture sans une goutte de transpiration parce qu’ils ont passé la course à gérer…"

L'ancien champion du monde Jacques Villeneuve, consultant F1 pour Canal+Panoramic

Comme à son habitude, Jacques Villeneuve ne se prive jamais pour dire qu’il n’est pas fan de la Formule 1 moderne. L’ancien pilote, aujourd’hui consultant pour Canal + sur les Grands Prix, n’a donc pas pu s’empêcher de critiquer la F1 actuelle également lors de son passage au salon Autosport International, en Angleterre, le week-end dernier.

"La F1 ressemble à un jeu vidéo, il n'y a aucun respect"

"A l’époque de mon père (Gilles, qui s’est tué en 1982, ndlr) ou de la mienne (de 1996 à 2006, ndlr), les monoplaces étaient dangereuses et il était difficile de dépasser", a déclaré le Canadien. "Je pense que cela faisait qu’il y avait beaucoup plus de respect entre les pilotes que ce n’est le cas aujourd’hui. On ne voyait jamais un pilote zigzaguer dans une ligne droite, ou un pilote freiner à l’intérieur de la piste. Il gardait sa trajectoire et freinait à l’extérieur. C’était net et respectueux."

"Ça leur arrivait de s’accrocher bien sûr, mais c’était à cause d’erreurs. Aujourd’hui, la F1 ressemble à un jeu vidéo, et les pilotes croient être dans un jeu vidéo. Il n’y a aucun respect. Ce mot ne fait pas partie de leur vocabulaire. Tout est acceptable puisqu’ils ne peuvent pas se blesser."



