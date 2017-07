Buemi contre Di Grassi pour le titre, un air de déjà-vu

Comme la saison passée, Sébastien Buemi et Lucas di Grassi, séparés par dix points au classement du Championnat FIA de Formule Electrique, n'ont plus que deux courses, samedi et dimanche à Montréal, pour se départager et remporter le titre.

D'un point de vue comptable, le Suisse de chez Renault e.dams et le Brésilien de l'équipe Audi Sport Abt ont une nouvelle fois dominé conjointement cette troisième saison de Formule E.

Cependant, Buemi, qui a signé six succès contre seulement un pour Di Grassi, aurait certainement déjà été sacré s'il n'avait pas dû manquer l'ePrix de New York en raison de son engagement parallèle chez Toyota dans le Championnat du monde d'endurance (WEC).

Le champion en titre de Formule E a ainsi vu son avance de 32 points se réduire à dix unités après les deux courses new-yorkaises, alors qu'il se trouvait aux Six Heures du Nürburgring.

Et cela aurait pu être pire car Di Grassi a échoué à faire le plein de points en son absence.

Cette ultime explication entre les deux hommes a un air de déjà-vu puisqu'ils étaient aussi à la lutte l'an passé à ce stade de la saison. Avant la double épreuve de Londres, Buemi était un point derrière Di Grassi.

- Avantage Buemi -

Lors de la dernière course, débutée en pole position, il avait été éliminé dès le premier tour par une attaque-suicide de son rival. Mais Buemi avait pu changer de voiture et attendu la fin de course pour signer un meilleur tour synonyme de deux points de bonus qui lui avaient permis de remporter le Championnat.

"Il a dit que c'était ma faute car j'aurais freiné trop tôt, mais je pense que ce n'était pas correct du tout de sa part", se remémore Buemi au sujet de la manoeuvre de Di Grassi. "On peut être agressif en piste mais il y a une limite et, ce jour-là, il l'a clairement dépassée."

Le Suisse de 28 ans est favori, d'autant plus que Di Grassi est toujours convalescent. Il s'est en effet fracturé un péroné le 6 juin, alors qu'il disputait un match caritatif de football à Londres.

"Mon objectif est de remporter les deux courses à Montréal", explique tout de même le pilote de 32 ans. "C'est le contexte psychologique dans lequel je suis".

En 2010, Di Grassi avait participé à l'étape montréalaise de la Formule 1 au sein de l'écurie Virgin Racing. Mais le final à suspense de cette saison de Formule E, catégorie qui connaît un fort développement, se déroule dans les rues du centre-ville de Montréal, et non sur le circuit Gilles-Villeneuve.

