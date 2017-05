Déclarations

Sébastien Buemi (SUI/Renault E.dams), vainqueur et leader du Championnat du monde: "C'est pour nous la course la plus importante de l'année. Nous voulions briller ici, donc on est plus que contents de la gagner. On a tout fait pour, on a travaillé très dur parce que, l'année passée, c'est l'endroit où on était les moins compétitifs (...) (Sur ses cinq victoires en six manches de Championnat cette saison) Je fais tout pour que ça dure le plus longtemps possible. Il faut bien comprendre que ça n'est pas quelque chose qui dure, ça va s'arrêter, donc on essaye de profiter au maximum et de travailler très dur pour continuer comme ça."

José Maria Lopez (ARG/DS Virgin Racing), 2e, premier podium en Formule E: "C'est ma première course propre. Tout a enfin fonctionné pour l'équipe ici, alors que c'est aussi pour nous presque une course à domicile (l'écurie DS Virgin Racing est britannique mais la marque DS française, ndlr). Je m'améliore à chaque course, je suis en confiance. (...) J'aime la ville, le circuit, je pense que ça a joué aussi."

pel/ah

