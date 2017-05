Après sa 4e opération, Tiger Woods assure ne plus souffrir du dos

"Je ne me suis plus senti aussi bien depuis des années", a assuré mercredi l'ancien N.1 mondial Tiger Woods qui a été contraint de mettre un terme le mois dernier à sa saison après une quatrième opération au dos depuis 2014. "Cela fait un peu plus d'un mois que j'ai été opéré du dos et il m'est difficile de trouver les mots pour dire combien je me sens mieux. Le soulagement a été immédiat, je ne me suis plus senti aussi bien depuis des années", a expliqué sur son site internet le joueur de golf le plus célèbre de la planète. "Je ne pouvais plus vivre avec les douleurs que je ressentais, on avait essayé toutes les procédures non-chirugicales possibles et rien ne fonctionnait, j'avais des bons jours puis des mauvais jours, les douleurs étaient toujours là", a poursuivi Woods qui a remporté 14 titres du Grand Chelem.

L'Américain a subi une intervention lourde, une fusion: "Ce mot fait peur", a-t-il admis, "mais je peux avoir à nouveau une vie avec mes enfants", a expliqué le "Tigre", en citant d'autres joueurs de golf qui ont eu une opération similaire et ont "continué à jouer". Woods, 41 ans, a tenu à rappeler "sans aucune équivoque" qu'il "voulait continuer à jouer au golf", même s'il ne sait pas quand il reviendra sur le circuit professionnel. "Pour mon retour en compétition, le pronostic à long-terme est positif, mon chirurgien et mon kiné me disent que l'opération a été un succès. A moi maintenant de ne pas la gâcher. Je marche, je fais mes exercices, je vais chercher les enfants à l'école. Tout ce que je peux faire, c'est de prendre les choses jour après jour, sans se presser", a-t-il admis.

Il lui faudra attendre "encore deux mois et demi à trois mois" pour reprendre un club de golf en main et solliciter son dos: "Je suis concentré sur ma rééducation, sur ce que me disent de faire les médecins (...) La route est encore longue, mais comme je l'ai déjà dit, cela fait du bien de ne pas plus ressentir de douleurs", a-t-il conclu. Absent pendant quinze mois entre 2015 et 2016, Woods a tenté un retour sur les greens fin 2016/début 2017. Il n'a disputé que deux compétitions, le Hero World Challenge (15e) et le Farmers Insurance Open (élimination après le 2e tour). Début février, il a été contraint à l'abandon durant le 2e tour de l'Open de Dubaï, comptant pour le circuit européen, en raison de douleurs au dos et n'est plus apparu en compétition depuis.