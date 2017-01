EPGA: Johnson en embuscade à Abou Dhabi après le 3e tour

Si Hatton, avec un total de 203, soit 13 sous le par, a remplacé en tête Martin Kaymer, l'Allemand déjà vainqueur à trois reprises se trouvait en bonne compagnie, avec notamment Johnson et l'Espagnol Pablo Larrazabal. Et il restait en course pour une nouvelle victoire dimanche.

En revanche, les chances de Rickie Fowler de conserver son trophée sont plutôt minces. L'Américain occupait la 37e place, à huit coups de Hatton.

Classement après le 3e tour (par 72):