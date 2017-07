Open du Canada : 5 joueurs en tête, Kuchar au bord du KO

Les Américains Hudson Swafford, Brandon Hagy, Kevin Chappell, Matt Every et Ollie Schniederjans ont tous rendu une carte de 65 (-7). Ils devancent d'un coup un groupe de onze joueurs dans lequel figure notamment l'Américain Bubba Watson (66).

Le N.1 mondial Dustin Johnson a rallié le club-house avec une carte de 67, à deux coups des co-leaders, et occupe la 17e place. Douze joueurs n'ont pas terminé leur premier tour, suspendu pendant deux heures en raison des conditions météo.

Kuchar, dauphin de son compatriote Jordan Spieth lors du British Open, n'a eu que quatre jours pour digérer sa déception et a passé une mauvaise journée: il a rendu une carte de 71, à six coups de la tête, et a dû faire une pause en fin de parcours pour être examiné par le médecin du tournoi. "J'ai eu le temps de me remettre du voyage et du décalage horaire, c'est quelque chose qui va vite passer", a assuré Kuchar.