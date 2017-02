Tiger Woods renonce à ses deux prochains tournois

"Mes médecins m'ont conseillé de ne pas jouer pendant deux semaines pour continuer à recevoir des soins et laisser mon dos se reposer", a-t-il expliqué. Woods, 41 ans, a fait so retour sur le circuit en janvier après quinze mois d'absence alors que son dos a été opéré à trois reprises entre 2014 et 2015.

Il a abandonné durant le 2e tour de l'Open de Dubai, comptant pour le circuit européen, la semaine dernière en raison de douleurs au dos. Le joueur aux 14 titres du Grand Chelem a indiqué que "son programme sera déterminé à une date ultérieure après nouvel examen de son dos". Le Genesis Open débute jeudi prochain à Los Angeles et le Honda Classic est programmé la semaine suivante en Floride.