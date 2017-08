Bridgestone Invitational : Le record du parcours et le titre pour Hideki Matsuyama

Matsuyama a frappé très fort. Le Japonais de 25 ans, en pleine bourre depuis la fin de saison passée, a remporté dimanche le Bridgestone Invitational, troisième des quatre épreuves estampillées championnat du monde WGC. Et avec la manière, puisqu'il a rendu une fabuleuse carte de 61 (9 coups sous le par) lors du dernier tour pour s'imposer sur le redoutable parcours de Firestone (Akron) avec cinq coups d'avance sur son premier poursuivant, Zach Johnson, double vainqueur du tournoi et qui avait viré en tête après le 3e tour.

Le n°3 mondial a ainsi égalé le record du parcours (co-détenu par trois grands noms : Olazabal, Woods et Garcia) et termine avec un total de 264, soit 16 coups sous le par, grâce, notamment, à un eagle et sept birdies.

Pour l'anecdote, Matsuyama partageait la partie de Woods en 2013 lorsque celui-ci avait égalé le record du parcours et signé une carte identique de 61.

C'est la cinquième victoire sur le PGA Tour pour le Japonais (la deuxième cette saison), qui devient le premier Asiatique à remporter un des tournois WGC.

Hideki Matsuyama, vainqueur du Bridgestone Invitational - WGCGetty Images

Le classement final à l'issue des quatre tours :

1. Hideki Matsuyama (JPN) 264, -16 sous le par (69-67-67-61)

2. Zach Johnson (USA) 269, - 11 (69-67-65-68)

3. Charley Hoffman (USA) 270 (68-69 -67-66)

4. Thomas Pieters (BEL) (272) 65-70-66-71

5. Paul Casey (ENG) 273 (70-69-67-6)

. Rory McIlroy (NIR) 273 (67-69-68-69)

. Russell Knox (SCO) 273 (66-71-68-68)

. Adam Hadwin (CAN) 273 (68-69-67-69)

9. Rickie Fowler (USA) 274 (70-71-67-66)

10. Thorbjorn Olesen (DEN) 275 (73-70-67-65)

. Hudson Swafford (USA) 275 (70-69-70-66)

. Scott Hend (AUS) 275 (70-69-63-73)

13. Jordan Spieth (USA) 276 (67-70-71-68)

. Adam Scott (AUS) 276 (68-71-69-68)

. Xander Schauffele (USA) 276 (70-69-69-68)

. Kevin Chappell (USA) 276 (72-67-68-69)

17. Dustin Johnson (USA) 277 (68-75-68-66)

. Henrik Stenson (DEN) 277 (72-70-68-67)

. Matt Kuchar (USA) 277 (71-72-66-68)

. Jhonattan Vegas (VEN) 277 (69-71-68-69)

. Brooks Koepka (USA) 277 (71-69-67-70)

. Daniel Berger (USA) 277 (71-68-68-70)

. Bubba Watson (USA) 277 (67-74-66-70)

24. Francesco Molinari (ITA) 278 (71-73-69-65)

. Brendan Steele (USA) 278 (73-68-69-68)

. Charl Schwartzel (RSA) 278 (70-69-70-69)

. Jason Day (AUS) 278 (71-66-70-71)

N. B.