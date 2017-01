A défaut d’une belle montre, Dipanda a gagné le respect des siens

Le soir de sa première sélection, contre l’Argentine en mai 2015, Adrien Dipanda avait obtenu le droit de souffler les bougies ornant un beau gâteau. Vingt-septième anniversaire oblige. Ce mardi, pour son match le plus abouti sous le maillot tricolore, l’arrière droit de St-Raphaël aurait mérité de recevoir la montre de la marque à trois bandes récompensant le meilleur joueur de France-Russie.

Nikola Karabatic a d’ailleurs tout tenté pour influencer la décision finale. Pour y parvenir, quelques secondes avant l’annonce du nom de Kentin Mahé, très bon lui aussi avec 7 buts, le frère de Luka a saisi le bras de Dipanda persuadé que son nom allait sortir du micro du speaker officiel. Il n’en a rien été. "C’est un moment dont je me souviendrai", note tout de même l’un des héros de la soirée, auteur de 8 buts (sur 10 tirs), dont 6 sur les 9 premiers de l’équipe de France. "J’ai travaillé longtemps pour vivre ces choses-là. J’ai vraiment l’impression d’avoir fait mon entrée dans la compétition ce soir (mardi)."

"Ce n’était qu’un match de poule"

Un large sourire sur son visage coupé au couteau, Dipanda a surtout apprécié de pouvoir s’exprimer des deux côtés du terrain. "En club, je fais partie des piliers autant en défense qu’en attaque, rappelle celui qui siège à la 3e place actuelle du championnat de France. Chez les Bleus, c’est sûr que c’est plus difficile de se mettre en évidence avec des joueurs comme les Karabatic et Daniel (Narcisse)."

Nikola Karabatic et Adrien Dipanda lors de France - Japon au Mondial 2017AFP

Devant Thierry Omeyer puis Vincent Gérard, son compagnon de chambrée, Dipanda a également aimé retrouver ce rôle de défenseur central numéro 3. "C’est sûr qu’avec mon club, j’ai des automatismes, des repères, mais avant ce soir, je n’avais jamais quitté le poste de numéro 2 (défense sur l’aile) en Bleu. Donc, on va dire que les deux me conviennent, mais avec la blessure de Luka, je me dois d’alterner les deux positions." Par la force des choses.

Mais l’ancien Montpelliérain, "retenu à la base pour (ses) qualités de défenseur", a bizarrement semblé gêné de se retrouver dans la lumière et n'a pas hésité à attiédir sa prestation : "Il ne faut pas s’enflammer. Et même si c’était un match à enjeu, devant un gros public et avec une pression particulière, ce n’était qu’un match de poule." A l'issue du match, quoi qu’il en dise, les joueurs l’ont "remercié d’avoir apporté (sa) pierre à l’édifice." Encore plus agréable que de porter une nouvelle montre finalement.