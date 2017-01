Anquetil, Barcelone, 2011 et Londres : notre best of des France-Suède mémorables

Ce mardi, à 19h, la France et la Suède ont donc rendez-vous en quart du Mondial. A Villeneuve-d'Ascq, et devant au moins 28 000 spectateurs, ces deux places fortes du handball mondial vont tenter de rejoindre un dernier carré d'ores et déjà abandonné par l'Allemagne et le Qatar. Dans l'histoire de ce sport, France-Suède, c'est un classique. Et dans le passé, quelques oppositions entre ces deux pays ont souvent proposé des joutes mémorables. En voici quatre.

4. La demi-finale des JO 1992 : La "provocation" n'est pas passée

Dans une poule relevée, les Français ont enchaînés les exploits pour se hisser en demi-finale. Alors pour marquer le coup, ils décident de s'improviser coiffeurs et de se raser ou de se teindre en blond avant d'affronter la Suède pour une place en finale. "On avait besoin de reconnaissance, on voulait montrer que l'on appartenait tous à un même groupe", explique Laurent Munier dans le livre d'Eric Clert (L'épopée de la meilleure équipe du monde).

En face, les Scandinaves prennent ça pour une provocation. "Il y a eu un quiproquo, ils ont cru qu'on se moquait d'eux", se souvient Philippe Gardent. Dans cette demi-finale, les Français, dominés de bout en bout, n'ont jamais mené au score. Denis Lathoud (6 buts) et Frédéric Volle (5 buts) ont eu beau se démener, rien n'y a fait. Peu aidés par l'arbitrage, ils s'inclinent finalement 25 à 22. Mais ils trouveront les forces nécessaires pour arracher le bronze à l'Islande lors de la petite finale, point de départ de leur formidable épopée.

3. Demi-finale du Mondial 2011 : Omeyer, mur infranchissable

Championne de tout à l'époque (olympique, monde et Europe), la France affronte le pays organisateur pour une place en finale. Ce 28 janvier, les Bleus font fi du contexte embrasé d'une Malmö Arena déchaînée pour prendre rapidement leurs distances (15-12 à la pause). Le défi physique imposé par les Suédois ne suffit pas à faire douter les hommes de Claude Onesta.

Avec 16 arrêts, Thierry Omeyer est sur un nuage. En attaque, Bertrand Gille et Michaël Guigou (8 buts tous les deux) malmènent la défense scandinave. Malgré un retour de flamme (25-23) en fin de partie, la Suède doit s'incliner (29-26) et laisser filer les Bleus pour leur 5e finale mondiale. Deux jours plus tard, c'est le Danemark qui baissera la tête face aux maîtres de la planète handball.

2. Finale des Jeux Olympiques 2012 : Un doublé historique

Sacrée à Pékin quatre ans plus tôt, la France accède de nouveau à une finale olympique. Dans la Basketball Arena de Londres, les Experts retrouvent la Suède, battue facilement (29-26) en poules. La finale est hachée. Pendant 60 minutes, les défenses prennent clairement le dessus sur les attaques. Métamorphosée, la Suède pousse les Bleus dans leurs derniers retranchements (10-8 à la pause). Moins brillant qu'en demie contre la Croatie, Omeyer signe tout de même un arrêt déterminant sur Ekberg à deux minutes du buzzer.

Les joueurs de l'équipe de France sur le podium aux Jeux Olympiques de 2012Panoramic

Les 100 dernières secondes sont irrespirables. Pour une poussette sur Du Rietz, Karabatic écope de deux minutes de pénalité. Les Français terminent en infériorité numérique. Barachet pense intercepter un ballon mais celui-ci est rendu à la Suède qui réduit le score sur jet de 7 mètres. Mais à 30 secondes de la fin, Abalo délivre tout un pays et permet à la France de conserver son titre olympique et d'imiter Usain Bolt sur le podium. Historique.

1. Finale du Mondial 2001 : Anquetil le sauveur

Un véritable exploit signé au terme d'un suspense haletant. Qui a oublié Jackson Richardson montant sur le podium, tenant par la main son sélectionneur ? Pour refermer le chapitre Costantini, les Français défient en finale les champions du monde et d'Europe en titre le 4 février. Théâtre d'un affrontement dantesque, Bercy est plein comme un œuf. L'atmosphère y est irrespirable. Poussés par Jérôme Fernandez (8 buts en tout), les Français débutent idéalement (3-0 après cinq minutes).

La joie de Patrick Cazal, Jackson Richardson, Andrej Golic, Jérôme Fernandez après France- Suède en finale du Mondial 2001Panoramic

Mais les Suédois, qui conserveront leur titre continental l'année suivante, s'accrochent. Et à la pause, il n'y a qu'un but entre les deux pays (12-11 pour l'hôte). La seconde période tourne nettement en faveur des Scandinaves qui comptent jusqu'à 3 buts d'avance. Mais Bercy pousse et la France arrache 10 minutes supplémentaires grâce à Greg Anquetil (22-22). La suite, on la connaît : les Bleus tuent tout suspense dans la seconde partie de la prolongation. Cazal, B. Gille et Anquetil concluent l'affaire (28-25) et les Costauds, six ans après, rejoignent les Barjots sur le toit du monde. Mythique.