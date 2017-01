Après les Bronzés, les Barjots et les Costauds, les Experts veulent conclure leur épopée en beauté

1985. L'équipe de France de handball évolue au troisième échelon de la hiérarchie planétaire. Les Bleus disputent alors le "Mondial C". Cette même année, Daniel Costantini arrive à la tête de la sélection. Trois décennies plus tard, le hand français est devenu LA référence internationale. La France n'a connu que trois sélectionneurs, Claude Onesta ayant laissé la main à Didier Dinart qui vivra avec le Mondial sa première compétition sur le banc. Mais elle a glané 10 titres et 17 podiums majeurs. Une ascension vertigineuse, une réussite hors normes.

De 1992 à aujourd'hui, il y a eu 31 grandes compétitions internationales (Jeux Olympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe). La France a donc figuré sur le podium plus d'une fois sur deux et elle est repartie avec le titre sous le bras près d'une fois sur trois. Une tendance qui s'est même accentuée ces dernières années puisque les Bleus ont gagné 8 des 13 dernières grands tournois depuis 2008, avec deux des trois derniers titres olympiques, trois des six derniers titres européens et trois des quatre derniers mondiaux. Mais aujourd'hui, elle ne possède plus que le titre de champion du monde en titre et compte sur le Mondial pour rester activement dans les bilans.

La génération actuelle, celle des "Experts", a réussi à surpasser ses glorieux ainés, même si elle vit probablement sa dernière grande compétition. Mais la suprématie actuelle est aussi le fruit de l'oeuvre des pionniers, les Bronzés et les Barjots des années 90, qui avaient offert au hand français son premier grand podium (Barcelone 1992) et sa première couronne (Championnat du monde 1995). De ces joyaux collectifs ressortent évidemment des figures plus emblématiques que d'autres. Vous les trouverez ci-dessous. De Thierry Omeyer et Jérôme Fernandez, les deux hommes aux neuf titres internationaux (!), aux "stars" Jackson Richardson et Nikola Karabatic, ils sont nombreux à avoir contribué à la légende tricolore.