Avant l'apothéose, les Bleus doivent franchir l'obstacle Slovénie

Le contexte

La France est à deux victoires du Graal. De son Graal. Deux jours après leur succès étriqué face à la Suède (33-30) lors des quarts de finale, les Bleus vont devoir en découdre face à la dangereuse équipe de Slovénie en demi-finale de leur championnat du monde, jeudi à l'Accor Hôtel Arena de Bercy (21h00). Face à un adversaire a priori plus abordable, le match face aux Suédois constituant "peut-être une finale avant la lettre" selon les propos du sélectionneur Didier Dinart, les coéquipiers de Nikola Karabatic vont logiquement partir comme grands favoris. Mais des favoris avertis du danger qui guette.

L'antisèche de France - Suède : Même quand Omeyer sombre, les Bleus restent insubmersibles

Face à eux va se dresser la Slovénie. Adversaire redoutable, la nation des Balkans, très à l'aise avec la balle, est pourtant incapable de tourner à plein régime pendant l'intégralité d'une rencontre, le huitième remporté face au Qatar à Bercy (32-30) en a constitué une preuve irréfutable. Emmené par les arrières Jure Dolenec, homme du match face au Qatar avec ses cinq buts et Vid Kavticnik, cette sélection également à l'aise en contre aura des atouts à ne pas négliger. Les Français auront comme repère leurs deux succès en matches de préparation début janvier à Toulouse (29-27) et Montpellier (33-26). A Toulouse, les Experts en avaient bavé.

Brillamment dirigée par son sélectionneur, le Monténégrin Veselin Vujovic, meilleur joueur du monde en 1988, la Slovénie a profité de ce Mondial pour aguerrir une jeune génération talentueuse, à l'image de l'ailier droit Blaz Janc (20 ans). Si cette équipe, seulement battue une fois pendant la compétition par l'Espagne (36 - 26), ne manque pas de recours sur le couloir droit et dispose d'une défense armée physiquement, elle reste en carence sur le poste d'arrière gauche. Ses gardiens - Matevz Skok et Urban Lesjak - ne sont pas non plus des assurances tous risques. Des failles à exploiter.

Ils ont dit

Michaël Guigou (site officiel de France Handball 2017)

" Ce n’est pas seulement une équipe qui joue bien au ballon, ils ont aussi des joueurs costauds, notamment en défense. Sur le match de Toulouse (le 6 janvier dernier en amical, victoire de la France 29-27, ndlr), ils nous avaient bougés. Ils sont un peu moins physiques en attaque, parce qu’ils ont des petits gabarits, notamment sur les postes d’ailiers. Dans ce secteur de jeu, ils misent plus sur leurs qualités techniques et leur intelligence de jeu. C’est un peu une équipe à deux visages. "

Matej Gaber (site officiel de France Handball 2017)

" Tout le monde connaît la France. Ils ont deux, peut-être trois très bons joueurs à tous les postes. Nous allons nous préparer normalement pour ce match, nous nous battrons pour chaque ballon, et nous verrons bien ce qui arrive. J’ai joué en France, donc ce sera un match spécial pour moi. Nous sommes amis en dehors du terrain, mais sur le terrain, je n’ai pas d’amis. "

Matej Gaber et l'équipe de Slovénie lors du Mondial 2017AFP

Le joueur clé : Nedim Remili

On aurait dû inscrire le nom de Kentin Mahé, qui avait claqué 13 buts (dont 11 en seconde période) lors match amical disputé à Toulouse le 6 janvier dernier, et actuellement meilleur buteur au sein de l'effectif de l'équipe de France (28 buts), mais le choix va se porter sur Nadim Remili. Très bon face à l'Islande et excellent lors du second acte face à la Suède en quart, l'arrière droit est clairement monté en régime pendant la compétition. A terme, un autre statut semble l'attendre avec le maillot bleu.

Son bras gauche surpuissant a clairement aidé les Bleus lors du retour des vestiaires face aux Scandinaves. Le joueur du PSG a claqué 6 buts, mais 6 buts d'importance, en plein coeur de la bataille. C'est lui qui a permis à la France de repasser devant face aux Scandinaves à deux reprises (19-18, 36e minute) et (27-26, 51e minute). Avec ses 27 buts inscrits depuis le début du tournoi, le Parisien a impressionné.

Remili lors de France-SuedeAFP

Trois stats à retenir

2. C'est la deuxième fois de son histoire que la Slovénie se hisse en demi-finale du Championnat du monde. La république d'Europe centrale avait pris la 4e place après ses défaites face à l'Espagne en demi-finale (26-22), et face à la Croatie lors du match pour la troisième place (31-26).

6. Depuis 1993, date de la première finale en Championnat du monde, l'équipe de France a remporté 6 de ses 10 demi-finales disputées lors des Mondiaux. Les Experts ne se sont plus inclinés dans le dernier carré depuis 2007, face à l'Allemagne (32-31, ap).

9. Vainqueur de la Slovénie à deux reprises en préparation, la France reste sur 9 succès depuis sa défaite en finale des Jeux Olympiques ace au Danemark (28-26).

Notre avis

Les observateurs les plus avisés l'ont dit et répété : la France a gagné une "finale" face à la Suède. Impossible de remettre en cause cela, mais il reste deux matches à gagner avant de crier victoire. Le soulagement post-Suède ne doit pas prendre le dessus sur la motivation.

Face aux Suédois, les Bleus l'ont joué timide en première période et ont eu du mal à gérer leur avance à dix minutes du terme. Tout sera dans la gestion des événements jeudi soir. Fort probable que les hommes du duo Dinart-Gilles vont connaître un coup de moins bien pendant cette demi-finale. Il faudra bien vivre ce moment et éviter de se mettre en difficulté. Mieux reposés qu'aux Jeux Olympiques, les cadres des Bleus - Nikola Karabtic, Daniel Narcisse, Luc Abalo et Thierry Omeyer pour ne citer qu'eux - auront le devoir de porter cette équipe en finale.