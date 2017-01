Bana : "Un retour de Luka relèverait de Lourdes"

"Franchement, cela relèverait de Lourdes. Samedi, il ne pouvait pas poser le pied par terre. S'il revenait, ce serait un miracle". Philippe Bana, le directeur technique national, s'est montré assez clair, lundi en marge du point de presse de l'équipe de France. Le pivot des Bleus (28 ans, 66 sélections) et du Paris SG souffre d'une rupture tibio-fibulaire à la cheville droite, une blessure contractée vendredi au début de la rencontre du tour préliminaire contre le Japon (31-19), et n'a quasiment aucune chance de retrouver le groupe France..

Le médecin de l'équipe de France, Pierre Sébastien, a évalué le délai d'indisponibilité du joueur de trois à six semaines. Mais le PSG s'est étonné dimanche, dans les colonnes de l'Equipe, de la rapidité de la communication du forfait du joueur, estimant que le délai de récupération était très variable pour ce genre de blessure, plutôt d'une à six semaines. Luka Karabatic devait subir d'autres examens dans la capitale et un bilan complet doit être effectué ce mercredi.

" Une blessure grave "

La mère de Luka Karabatic a quant elle exprimé son rêve "de voir (son fils) réintégrer l'équipe de France avant la fin du Mondial" dans le Parisien et Ouest-France. "C'est l'émotion qui parle et c'est bien normal. Nous aussi, nous aimerions qu'il revienne mais il faut être sérieux. C'est une blessure grave. Il n'est pas question de lui faire prendre le moindre risque", a commenté Philippe Bana.