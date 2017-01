Coach "français", star absente, 6 000 licenciés : Les 5 choses à savoir sur l’Islande

L’Islande n’a jamais atteint les demi-finales du Mondial

Depuis 1958, l’Islande, vice-championne olympique en 2008, a participé à 19 reprises au Championnat du monde. D’ailleurs, depuis 2001, elle n’a manqué qu’une seule édition, celle de 2009. Son meilleur résultat ? Une 5e place accrochée en 1997 au Japon. Cette année-là, les Hongrois avaient mis fin au parcours des Nordiques en quarts de finale (26-25).

L’Islande est privée de son meilleur joueur

Cadre et star de la sélection, Aron Palmarsson aurait dû faire partie du voyage mais le demi-centre de Veszprem a déclaré forfait quelques jours avant le début du Mondial. Blessé à une hanche, le meilleur joueur de l’Islande a quitté ses partenaires le 11 janvier dernier pour rentrer chez lui.

Aron Palmarsson (Islande)Panoramic

Le coach Sveinsson a joué en France

Aujourd’hui âgé de 52 ans, le successeur d’Aron Kristjansson, l’ancien pivot Geir Sveinsson, a pris en main la sélection en mars 2016. L’ancien capitaine de l’équipe nationale, aujourd’hui coach de Magdebourg, peut se vanter de bien connaître la France pour avoir évolué du côté de Montpellier, en tant que joueur, entre 1995 et 1997. Aux JO de Barcelone, il avait été battu par l’équipe de France dans le match pour la médaille de bronze.

L’Islande n’a gagné qu’un seul match au premier tour

A Metz, dans le groupe de l’Espagne et la Slovénie, l’Islande est passée tout près de l’élimination. Menée à la 59e minute, elle est finalement parvenue à arracher le match nul contre la Macédoine jeudi (27-27) pour son 5e et dernier match. Un résultat synonyme de 4e place dans cette poule B. Avant cela, elle n’a pas montré un visage très serein. Avec une seule victoire (contre l’Angola, 33-19), deux nuls (Tunisie 22-22) et deux défaites (Slovénie 25-26 et Espagne 21-27), elle a laissé la Tunisie sur le carreau.

Bjorgvin Pall Gustavsson (Islande)Panoramic

6 000 handballeurs en Islande

Dans un pays de 330 000 habitants, le handball ne compte que 6 000 licenciés (contre 20 000 au football). A titre de comparaison, le handball en France est le 3e sport collectif avec près de 500 000 licenciés.