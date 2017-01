Cyril Dumoulin reste à quai, William Accambray appelé : la liste des 16 Bleus connue

Gardiens de but :

Thierry Omeyer

Club : PSG HB

Né le : 02/11/1976 à Mulhouse (68)

Sélections : 347 (4 buts)

Numéro : 16

Immortel, le portier du PSG, référence mondiale à son poste, repart sans surprise en campagne et visera une 5e couronne mondiale en France après celles obtenues en 2001, 2009, 2011 et 2015. Au sommet de son art, Omeyer compte le plus de sélections parmi les 16 joueurs retenus. Et à 40 ans, le gardien numéro 1 et capitaine des Experts semble n'avoir jamais été aussi fort. Un roc qui peut devenir, seul, le joueur le plus titré de l'histoire en cas de victoire en finale le 29 janvier prochain à Paris.

Thierry Omeyer - Handball France JO Rio 2016AFP

Vincent Gérard

Club : Montpellier HB

Né le : 16/12/1986 à Woippy (57)

Sélections : 47 (3 buts)

Numéro : 12

Postulant numéro un à la succession d'Omeyer, il se fait peu à peu sa place chez les Bleus. Le gardien de Montpellier, champion de France avec Dunkerque en 2014, rêve de conquérir une nouvelle médaille après l'argent olympique à Rio cet été et l'or européen en 2014 au Danemark. C'est en revanche la première fois que le gardien formé à Metz prendra part à un Championnat du monde.

Ailier gauche :

Michaël Guigou

Club : Montpellier Hb

Né le : 28/01/1982 à Apt (84)

Sélections : 237 (845 buts)

Numéro : 21

Depuis 2005 et le bronze planétaire en Tunisie, le Montpelliérain de 34 ans (il fêtera sa 35e bougie la veille de la finale) n'a pas raté la moindre compétition avec les Bleus. Triple champion du monde (2009, 2011 et 2015) et double champion olympique (2008 et 2012), l'élégant "Mika" évolue le plus souvent au poste d'ailier gauche mais peut rendre aussi pas mal de services en tant que demi-centre. Dribbleur fou mais également doué à la mène, il est le préposé aux jets de 7 mètres. Un exercice qui l’a mis en difficulté en préparation.

Ailier gauche / Demi-centre :

Kentin Mahé

Club : SG Flensburg-Handewitt

Né le : 22/05/1991 à Paris (75)

Sélections : 63 (189 buts)

Numéro : 14

Lui aussi joue sur l'aile gauche mais également au poste de demi-centre. Le fils de Pascal Mahé, capitaine des Barjots rois du monde en 1995, incarne la polyvalence au sein de l'équipe de France. Comme Guigou, le joueur formé en Allemagne et qui évolue à Flensburg depuis 2015 est celui qui tire les jets de 7 mètres. Présent à Rio l'été dernier, Mahé participe à son deuxième Mondial après ceux de 2015 conclus par l'or. Très en vue lors du second match de préparation contre la Slovénie avec 13 buts.

Kentin Mahé (France) contre la Serbie à l'euro 2016AFP

Arrières gauche :

Timothey N'Guessan

Club : FC Barcelone

Né le : 19/09/1992 à Massy (91)

Sélections : 38 (74 buts)

Numéro : 17

Après Chambéry, l'arrière gauche, touché à un talon en préparation, a exporté ses talents à Barcelone l'été dernier et a troqué les dreadlocks pour une coupe de cheveux plus traditionnelle. A 24 ans, il incarne le futur de l'équipe de France. Puncheur, le numéro 17 prend de plus en plus de place au sein des champions du monde en titre.

Olivier Nyokas

Club : HBC Nantes

Né le : 28/06/1986 à Montfermeil (78)

Sélections : 19 (32 buts)

Numéro : 6

Le jumeau de Kévynn va pouvoir faire parler sa détente phénoménale et son puissant poignet droit. L'arrière gauche de Nantes évoluera lui aussi à domicile lors de la phase de poules. Après l’Euro 2015 en demi-teinte soldé par une 5e place, Nyokas va participer à sa deuxième compétition sous le maillot tricolore. Aux JO de Rio, il avait été appelé en tant que réserviste mais n'était pas entré en jeu.

William Accambray

Club : PSG HB

Né le : 08/04/1988 à Cannes (06)

Sélections : 89 (204 buts)

Numéro : 18

A un poste où la concurrence fait rage, Accambray a retrouvé sa place chez les Bleus après avoir manqué les Jeux Olympiques de Rio. En grande partie grâce à son époustouflante première période contre la Slovénie dimanche. Celui qui avait été élu meilleur joueur du championnat de France en 2011, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2015, vit des heures compliquées à Paris où le coach Serdarusic le fait peu jouer. L'équipe de France est donc un bon bol d'air pour le puissant impact player.

World Championship France Montenegro Accambray SorhaindoAFP

Demi-centres :

Nikola Karabatic

Club : PSG HB

Né le : 11/04/1984 à Nis (Serbie)

Sélections : 273 (1094 buts)

Numéro : 13

La star de l'équipe, évidemment. Le meilleur buteur tricolore en activité est également, pour beaucoup, le meilleur joueur de la planète. Arrière gauche ou demi-centre, il aime faire briller ses partenaires. Pierre angulaire des Bleus, aussi brillant en attaque qu'en défense, le natif de Nis va vivre à 32 ans sa première grande compétition à domicile et espère y décrocher un quatrième titre mondial après ceux de 2009, 2011, et 2015. Son entorse à une cheville survenue en décembre n'est plus qu'un lointain souvenir.

Daniel Narcisse

Club : PSG HB

Né le : 16/12/1979 à St-Dénis (Réunion)

Sélections : 230 (912 buts)

Numéro : 8

Tout proche des 1 000 buts en Bleu et désormais à 300 sélections, "Toumout" va vivre une 8e édition des Championnats du monde, la 2e sur le sol français, 16 ans après celle victorieuse de 2001. A 37 ans, le demi-centre du PSG Handball, même s'il n'a plus les jambes qui lui ont offert le surnom de "Air France" outre-Rhin, reste un monstre sacré de son sport et un cadre important de l'équipe de France. On l’a vu dans les ultimes secondes de la demi-finale olympique à Rio…

Pivots :

Luka Karabatic

Club : PSG HB

Né le : 19/04/1988 à Strasbourg (67)

Sélections : 64 (76 buts)

Numéro : 22

Désormais incontournable au poste de pivot, le frère de Nikola va prendre part à sa quatrième compétition avec les Bleus depuis 2014. Champion d'Europe 2014, puis champion du monde 2015, le colosse de 2,02m (pour 104 kg) a décroché l'argent olympique à Rio. Solution d'avenir à ses débuts, Karabatic fait désormais partie des pièces maîtresses de la défense tricolore.

Luka KarabaticAFP

Cédric Sorhaindo

Club : FC Barcelone

Né le : 07/06/1984 à Trinité (Martinique)

Sélections : 172 (360 buts)

Numéro : 20

Depuis les Mondiaux 2009, le pivot du Barça, sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2020, n'a pas manqué la moindre compétition sous le maillot bleu. "Tchouf" visera un quatrième titre mondial en France après ceux de 2009, 2011 et 2015. Aussi discret hors du terrain que costaud sur, le puissant et besogneux Tricolore est un cadre de l'équipe.

Ludovic Fabregas

Club : Montpellier HB

Né le : 01/07/1996 à Perpignan (66)

Sélections : 28 (17 buts)

Numéro : 23

Après l'Euro et les JO 2016, le jeune joueur de 20 ans va connaître une troisième compétition avec son pays. Le Montpelliérain épaulera Sorhaindo et Karabatic au poste de pivot. Didier Dinart connaît bien Fabregas depuis son Championnat d'Europe jeunes victorieux en 2014. L'entraîneur des Bleus était venu apporter son expertise de la défense auprès des Bleuets et de l'équipe dirigée par Eric Quintin.

Arrières droits :

Nedim Remili

Club : PSG HB

Né le : 18/07/1995 à Créteil (94)

Sélections : 14 (29 buts)

Numéro : 5

Le jeune qui monte, qui monte. Appelé à disputer l'Euro 2016, le Parisien, fils de l'ancien demi-centre Kamel Remili, ne faisait pas partie du voyage au Brésil pour les derniers Jeux Olympiques. Cette fois-ci, l'ancien Cristolien a été sélectionné pour ce Mondial en France. Très bon lors du second match contre la Slovénie en préparation.

Nedim Remili - France handballPanoramic

Adrien Dipanda

Club : St-Raphaël Var HB

Né le : 03/05/1988 à Dijon (21)

Sélections : 24 (37 buts)

Numéro : 27

A 28 ans, le longiligne arrière droit de Saint-Raphaël (2,02m pour 102kg) s'installe un peu plus chez les Bleus. Argenté lors des derniers Jeux Olympiques, Dipanda, qui n'y est pas pour rien dans le parcours remarquable de son club cette saison (3e à 5 points du PSG), espère faire encore mieux lors de ce Mondial.

Arrière droit / Ailier droit :

Valentin Porte

Club : Montpellier HB

Né le : 07/09/1990 à Versailles (78)

Sélections : 70 (187 buts)

Numéro : 28

A 26 ans, le néo-Montpelliérain va connaître sa 5e compétition avec les Bleus. Hormis une 6e place aux Mondiaux 2013, Porte a toujours atteint la finale (1er de l'Euro 2014, 1er du Mondial 2015 et 2e des JO 2016 dont il a d'ailleurs été élu meilleur arrière droit à Rio). Encore une fois, le bras gauche de l'ancien Toulousain devrait faire des merveilles. Que ça soit sur la base arrière ou l’aile, si besoin.

Ailier droit :

Luc Abalo

Club : PSG HB

Né le : 06/09/1984 à Ivry (94)

Sélections : 217 (707 buts)

Numéro : 19

Impossible d'imaginer Abalo absent de cette liste des 16. L'ailier droit du PSG fait partie des meubles en équipe de France depuis son éclosion en 2006 et le titre européen acquis en Suisse. Double champion du monde (en 2009 et 2011), le spectaculaire Français de 32 ans était absent au Qatar il y a deux ans. La faute à des adducteurs récalcitrants. 5e à l'Euro 2016 et argenté à Rio, le trésor d'Ivry devrait de nouveau ravir les spectateurs par ses gestes venus d'ailleurs.

Bartosz Konitz (Pologne) déborde Luc Abalo (France) durant l'Euro 2016AFP

Réserviste :

Yannis Lenne

Club : Sélestat

Né le : 29/06/1996 à Colmar (68)

Sélections : 4 (4 buts)

Numéro : 31

Impeccable lors de sa première sélection contre la Lituanie en novembre dernier, Lenne avait marqué les esprits. L'ailier droit de Sélestat, auteur de 36 buts en Lidl Starligue cette saison, jouera le 17e homme pour apprendre aux côtés des plus expérimentés.