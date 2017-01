Entorse et inquiétude pour Luka Karabatic

Dès la 5e minute, Luka Karabatic a été contraint de céder sa place à Ludovic Fabregas. La raison ? Une entorse de la cheville droite survenue sur un mouvement anodin. Pris en charge rapidement par le médecin de l’équipe de France, Pierre Sébastien, le pivot du PSG a longtemps grimacé avant de prendre place en bout de banc.

Après quelques minutes à observer ses coéquipiers, le frère de Nikola a enfilé à nouveau sa chaussure puis s’est glissé derrière le banc tricolore pour tester sa cheville meutrie. Visiblement, il n’a pas été convaincu par les sensations. Juste avant la pause, il a préféré rejoindre les vestiaires. Et le Hall XXL ne l’a plus revu de la soirée.

"Le médecin n'était pas plus inquiet que cela, mais on ne peut pas en dire plus sans examen. On attend avant de se prononcer", a expliqué Didier Dinart à l’issue de la rencontre contre le Japon. Devant les médias français puis lors de la conférence de presse organisée par l’IHF, Didier Dinart n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme.

Le sélectionneur français a, en revanche, donné des nouvelles rassurantes sur Timothey N’Guessan. De nouveau dispensé de match, le Barcelonais, qui s’est entraîné normalement vendredi matin avec le reste du groupe, devrait très prochainement retrouver la feuille de match.