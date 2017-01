France - Islande (31-25) : Les Bleus galopent toujours après leur rêve

L'Islande a tout donné mais ça n'a pas suffi. Elle a bousculé les Bleus pendant le premier tiers de la rencontre, mais il en aurait fallu plus pour déboulonner les tenants du titre. Emmenée par ses remplaçants, Valentin Porte et Ludovic Fabregas, l'équipe de France a fait la différence après la pause pour s'imposer (31-25) dans ce huitième de finale, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les Bleus seront opposés en quart de finale à la Suède ou à la Biélorussie, qui s'affrontent ce dimanche.

Oui, la France a douté. Notamment en première période. La faute à des Tricolores empruntés, visiblement un peu tendus par l'enjeu et par l'énorme ambiance mise par les 28 000 personnes présentes au stade Pierre-Mauroy. Il aura fallu plus de cinq minutes aux Bleus pour marquer leur premier but (1-3) et seize pour recoller au score (7-7). Car, pendant ce temps-là, les Islandais étaient rentrés tambour battant dans la rencontre. Malgré l'absence d'impact de leur "star" Gudjon Valur Sigurdsson (0 tir tenté !), les joueurs de Geir Sveinsson ont pu compter sur le bras gauche de Runar Karason (7/12 au tir), pour les maintenir à hauteur jusqu'à la pause (14-13).

Guigou, 100% au jet de 7m

Mais le jour du TSV Hannover-Burgdorf, l'un des seuls à surnager toute la rencontre, ne pouvait tenir le rythme après la pause. Il faut dire que l'on a retrouvé en seconde période l'équipe de France qui avait été si brillante lors de la phase de poules. Et c'est notamment dû à l'excellent coaching de Didier Dinart. Les entrées de Porte, Fabregas et Remili ont fait un bien fou aux Bleus, en apportant de nouvelles solutions offensives mais surtout plus d'agressivité défensive. Un cocktail explosif qui a vite eu raison des Islandais, incapables d'endiguer les vagues tricolores en début de seconde période (6-1 en 8').

Chaque ballon perdu, chaque faute des joueurs de Geir Sveinsson ont été exploités, avec des attaques rapides variées mais aussi une efficacité nouvelle sur les jets de 7m, à l'image du 100% (2/2) réussi par Michael Guigou, par ailleurs meilleur buteur côté tricolore avec ses six réalisations. Si les Islandais se sont accrochés, revenant même à -3 à 8' de la fin, les Français ont parfaitement gérés leur affaire, à l'image d'un Daniel Narcisse (4 buts, 9 passes décisives) précieux en fin de match. Des cadres qui répondent présents, de l'efficacité aux jets de 7m : la France est fin prête pour son quart de finale. Elle n'attend plus que de connaître son adversaire.