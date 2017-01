France, Slovénie, Croatie, Norvège : Les 4 prétendants au trône décryptés par Jérôme Fernandez

La France a retenu la leçon de Rio

Dernière équipe invaincue de ce tournoi, la France est là où on l'attendait. A minima. Après une phase de poules sans la moindre fausse note, les Bleus ont maîtrisé leur huitième de finale contre l'Islande, malgré une entame délicate. Un gros morceau, la Suède, les attendait en quart mais là-encore, la bande à Didier Dinart a montré beaucoup de sérieux pour rejoindre le dernier carré et mettre fin au parcours d'une séduisante équipe scandinave. Se présente la Slovénie.

L'avis de Jérôme Fernandez : "Il y a une belle différence entre les JO et ces Mondiaux. A Rio, la France avait tiré sur ses cadres et ceux-là avaient manqué de fraîcheur en finale. Là, on se rend compte que chaque joueur qui entre en jeu apporte quelque chose. Il y a beaucoup plus de fraîcheur et de forces différentes. Jusqu'à maintenant, l'équipe de France a montré qu'elle était la meilleure équipe de ce Championnat du monde. Je la vois aller au bout."

Nikola Karabatic avant France - PologneAFP

La Slovénie, la surprise du chef

C'est l'invité surprise de ce carré final. Après la Russie, c'est le Qatar qui est tombé sous le joug slovène en quart de finale. A l'image de l'ailier gauche virevoltant, Darko Cingesar, les Slovènes ont pu s'appuyer sur un jeu très rapide qui fait la part belle aux contre-attaques. Comme lors de l'Euro 2004 et le Mondial 2013, les coéquipiers des Montpelliérains Jure Dolenec, très bon en quarts, et Vid Kavticnik vont donc jouer pour une place en finale.

L'avis de Jérôme Fernandez : "C'est une équipe qui pratique un beau handball. Mais elle manque de régularité dans le jeu car, contrairement aux Bleus, elle n'a pas encore trouvé son assise défensive. Les Slovènes peuvent-ils voir plus loin que les demi-finales ? Eux doivent être contents d'être arrivés là. Ils savent qu'ils ne partent pas favoris contre la France. Sur 60 minutes, je ne les vois poser trop de problèmes aux Bleus."

La Croatie encore un peu juste

Championne du monde 2003, la Croatie n'a plus joué une finale de Mondial depuis 2009. Cette année, elle va s'appuyer sur le jeu rapide avec ces deux fusées Zlatko Horvat et Manuel Strlek. Formation très jeune, la sélection de Babic s'appuie tout de même sur des cadres comme Domagoj Duvnjak, meilleur joueur du monde en 2013. L'amalgame s'est fait entre jeunes et expérimentés et l'équipe peut utiliser sa performante base arrière.

L'avis de Jérôme Fernandez : "Son ossature défensive est intéressante avec Zeljko Musa et Jakov Gojun. Mais son jeu collectif n'est pas encore bien rôdé. Cette équipe peut et va s'améliorer car elle a fait débuter de jeunes joueurs. La Croatie va monter en régime d'ici aux JO de Tokyo. Mais je ne pense pas qu'ils atteindront la finale de ce Mondial."

La Norvège en pleine confiance

Deuxième du groupe A, derrière la France, la Norvège pourrait retrouver les Bleus en finale en cas de succès des deux pays jeudi et vendredi. Emmenés par leur star et futur joueur du PSG, Sander Sagosen, les Norvégiens ont parfaitement géré ce Mondial malgré une équipe assez jeune.

L'avis de Jérôme Fernandez : "L'une des rares faiblesses de cette équipe est son manque d'expérience à ce niveau de compétition, même si elle était en demi-finale du dernier Euro. Avec la Suède, la Norvège est l'équipe qui a posé le plus de problèmes à la France. Les Scandinaves ont bien géré leur huitième puis leur quart. Ils ont fait le plein de confiance et devraient s'offrir une place en finale."