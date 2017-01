France - Suède : Le moment opportun pour prendre de la hauteur

Le contexte

Encore trois marches avant le Graal. Et celle de mardi est d'ores et déjà la plus haute que les Bleus doivent gravir depuis le début de leur ascension domestique. France - Suède, ça sent bon les sommets. A défaut de présenter les états de service de ses devancières de la fin du siècle dernier, cette sélection a le vent dans le dos et semble s'être remis dans le bon sens après avoir connu une escapade olympique plus que décevante l'été dernier (1 victoire et une dernière place dans sa poule). La Biélorussie, pilonnée au tour précédent, peut légitimement en témoigner (41-22).

De là à ce que les Bleus paniquent, il n'y a qu'un pas que l'on ne franchira pas. Si les vice-champions olympiques ont dû batailler durant une bonne vingtaine de minutes au tour précédent, ils ont su prendre la mesure de l'Islande et rallier le Top 8. Face aux Scandinaves, ce sera plus compliqué que tout ce que les Bleus ont connu jusque-là. Mais le défi est évidemment dans les cordes des quintuples champions du monde qui ont bénéficié d'un jour de repos supplémentaire et qui pourront une nouvelle fois compter sur l'exceptionnel soutien du stade Pierre-Mauroy où l'on attend encore autour de 28 000 spectateurs.

Lille, stade Pierre-MauroyPanoramic

Le joueur clé : Thierry Omeyer (France)

La défense biélorusse n'osera pas avancer le contraire : il y a du boulot face aux Suédois, qui s'en sont donné à cœur-joie en huitièmes de finale. 41 buts marqués, ça vous met une attaque en confiance. Thierry Omeyer (37% de réussite depuis le début du tournoi) en a certes vu d'autres mais il aura fort à faire face à Ekberg, Gottfridsson et leurs partenaires. Impérial face au Brésil lors de l'ouverture du Championnat du monde et essentiel face à l'Islande pour mettre les insulaires au pas, il ne devra pas être moins bon en quart de finale.

Trois stats à retenir

1. Depuis le début de la grande histoire du hand français aux JO de Barcelone, les Bleus n'ont perdu qu'une fois en match à élimination directe face à la Suède. C'était… en Catalogne justement et en demie des Jeux de 1992. Les Barjots s'étaient inclinés 25-22.

43. Comme le pourcentage de réussite du portier suédois, Andreas Palicka. C'est tout simplement le meilleur du tournoi. Son coéquipier Mikael Appelgren tourne lui à 40% d'arrêts. Il est 5e dans la hiérarchie. Impressionnant(s).

10. Comme le nombre de fois où les Bleus ont atteint le dernier carré mondial depuis 1993, année de leur première médaille dans l'épreuve. Les deux seules fois où les joueurs de Daniel Costantini ou de Claude Onesta n'ont pas bataillé dans le dernier carré, c'était en 1999 et 2013. Deux revers en quarts.

Luc Abalo lors de France - Islande - 2017AFP

Ils ont dit

Jesper Nielsen (Suède)

" Ce sera très difficile donc il faudra évoluer à notre meilleur niveau. On a un jour de repos en moins et ce n'est pas une bonne chose pour nous mais c'est ainsi, il faudra faire avec. On espère que la France ne sera pas au top. Ça se joue sur un match, donc c'est du 50/50, je pense. "

Nikola Karabatic (France)

" Avant cette compétition, je me suis dit que ça allait être dur au niveau de la pression car on joue chez nous, on est très attendu. Au final, je ne ressens pas cette pression, même moins que lors des autres compétitions que j'ai jouées. Le public est une force en plus. "

Notre avis

La pente se raidit. Mais les mollets bleus ont la force et le talent pour la gravir. Rien ne sera simple et le test est réel mais on vote en faveur de la bande à Didier Dinart.