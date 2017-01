Guigou : "J’ai envie de prendre mon pied devant 27 000 personnes"

Un dernier match contre la Pologne sans surprise

"C’est normal qu’on ait ces matches-là, avec des rotations et la tête déjà tournée vers les huitièmes de finale. Ce n’a pas été un grand match, mais l’essentiel est qu’on ait fini sur une bonne note avec cette 5e victoire en 5 matches. On a tout ce qu’il faut pour la suite de ce Mondial. On a vu beaucoup de joueurs qui n’avaient pas forcément trop joué jusque-là. Et d’autres ont pu se reposer, comme Niko. C’est très bien."

Après Nantes, la même ambiance à Lille ?

"Le public nantais nous a bien portés. Il a été à la hauteur de sa réputation. Tout a été très bien organisé, que ça soit à l’hôtel ou ici, dans le Hall XXL. Je peux vous certifier qu’on a pris un grand plaisir à gagner, à chanter la Marseillaise. Maintenant, il paraît qu’à Lille, dans ce stade de football aménagé, il y a eu une ambiance extraordinaire. On l’a vu pour le basket et le tennis. On espère juste qu’on finira invaincu, pas comme les basketteurs et les tennismen. Ce stade, ça va être quelque chose. J’ai hâte de jouer devant 27 000 personnes et de prendre mon pied."

Michaël Guigou, Ludovic Fabregas et Luc Abalo contre le JaponPanoramic

Une blessure à la cheville sans gravité ?

"Je me suis fait mal quand j’ai fait le kung-fu (avec Luc Abalo) en début de seconde période. Le gardien a dû me marcher dessus ou m’écraser la cheville. J’avais mal derrière. Et sur l’action qui a suivi, j’ai senti que je devais sortir. Sur le tir que je fais, je vois bien qu’il y a un petit souci donc j’ai préféré arrêter. Mais il n’y a rien de très grave, je l’espère en tout cas."

L’Islande, c’est souvent compliqué à jouer

"C’est une équipe avec pas mal de joueurs d’expérience. Si je ne dis pas de bêtises, Palmarsson n’est pas là. Ça, c’est déjà bien mais je crois avoir entendu qu’ils avaient de très bons et dangereux jeunes. C’est une équipe qu’on joue régulièrement, notamment en Golden League ou en phase de poules. J’ai le souvenir, il y a deux ans, qu’on avait fait match nul contre eux [26-26 au Mondial 2015, NDLR]. En Espagne [Mondial 2013, NDLR], on avait joué un 8e de finale qui avait été compliqué. Le sort de la partie s’était décidé dans les dernières minutes (30-28). C’est souvent des matches qui se jouent à pas grand-chose."