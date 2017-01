Hand - Mondial 2017: Comme tout le monde, la Russie a subi la loi du rouleau compresseur bleu

Les Russes n'auront pas offert plus de résistance que la Norvège ou le Brésil. Pour son quatrième match du Mondial, mardi soir à Nantes, l'équipe de France a réussi un nouveau festival en s'imposant (35-24) face à la Russie et s'est ainsi assurée la première place du groupe A, avant même le dernier match face à la Pologne. Emmenés par ses remplaçants et notamment le duo Dipanda-Mahé (15 buts), les Bleus ont régalé le public du Hall XXL de Nantes et ont même pu se permettre de faire tourner un maximum. Une nouvelle soirée parfaite.

Dipanda lance le festival

Et dire que l'on a souvent "reproché" à l'équipe de France de ne pas avoir de bons arrières droits... Ce n'est pas le cas sur ce Mondial et ce ne sont pas les Russes qui diront le contraire. Surtout en première période. Trente minutes au cours desquelles Adrien Dipanda a martyrisé la défense russe. Le joueur de Saint-Raphaël, titulaire pour la première fois dans ce championnat du monde, a inscrit la moitié des buts français en première période (8 sur 16), à 80% de réussite, lançant idéalement la soirée des Bleus.

Le symbole d'une équipe de France sans complexe. Pourtant, pendant un quart d'heure, on a cru que la Russie était capable d'offrir aux Bleus leur premier "vrai" combat. Emmenée par Pavel Atman (2 buts et 5 passes), la sélection de Dimitri Torgovanov a tenu le choc très exactement dix-sept minutes (17e, 8-10). Le temps pour les Français d'obtenir leur premier jet de 7m de la rencontre et de prendre enfin trois buts d'avance. Jamais les Russes ne reviendront…

Mem pas peur

Pire, le deuxième acte a tourné au calvaire pour la Russie, qui a notamment perdu son maître à jouer, touché à la cheville. Et, physiquement, les joueurs de Dimitri Torgovanov ont explosé. "On a été là dans le combat physique offert par les Russes, a expliqué Guillaume Gille au micro de Bein Sports. Et, en seconde période, on a su sanctionner leur baisse d'intensité par du jeu rapide". Des difficultés qui leur avaient déjà coûté le gain de la première période (11-16 à la pause) et qui les ont définitivement plombés après la blessure d'Atman.

Des soucis bien loin de la tête des Bleus, qui ont très vite creusé l'écart (de +4 à +8) entre la 37e et 43e, tout en faisant tourné leur effectif, comme prévu. Rentré en seconde période, Kentin Mahé a multiplié les percées victorieuses (7/8 au tir) et fait le show devant un public du Hall XXL de Nantes bouillant et ravi une fois de plus du spectacle offert par l'équipe de France. Et notamment des remplaçants. "Ce soir (mardi), tout le monde a su répondre présent et contribuer à ce que la performance collective soit de haut niveau", a ainsi déclaré le co-sélectionneur français. Cerise sur le gâteau : à peine arrivé pour suppléer Luka Karabatic, Dika Mem a brillé en déclenchant deux "pétards" en fin de rencontre. De quoi bien lancer son tournoi. Décidément, pour les Bleus, on ne pouvait pas rêver meilleur scénario.