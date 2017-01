Hand - Mondial 2017 : L'équipe de France qualifiée pour les 8es si...

Les Bleus devront attendre quelque peu encore avant de s'imaginer devant les 27000 spectateurs du Stade Pierre-Mauroy de Lille. Après trois démonstrations de force contre le Brésil, le Japon et donc la Norvège, dimanche, l'équipe de France n'est pas encore officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de son Mondial. Mais c'est tout comme.

Un scénario-catastrophe peut même l'éliminer mais il est, rassurez-vous, hautement improbable. Pour quitter la compétition, les hommes de Didier Dinart doivent s'incliner lourdement contre la Russie mardi et la Pologne jeudi. Combiné à ces défaites, le Japon doit également être dominé lors de ses deux derniers matches et le reste des autres rencontres de cette poule A doit avoir pour conséquence de voir cinq équipes avec trois victoires et deux défaites. C'est alors la différence de buts qui ferait office d'arbitre.

Mais on est encore très loin d'un scénario aussi rocambolesque.

Mardi, les Bleus n'auront besoin que du point du match nul contre la Russie pour rejoindre automatiquement Lille et les huitièmes de finale. Pour l'anecdote, depuis 1993, les Français n'ont jamais fait pire que sixièmes (1999 et 2013) en 12 éditions.