Hand - Mondial 2017 : Olivier Nyokas, le Russell Westbrook des Bleus

Il y a quelques jours, dans la fournaise de Bercy, alors que le suspense s’était envolé depuis des lustres, Olivier Nyokas est revenu à ses premières amours. Sur l’aile gauche, poste qu’il occupait à Créteil entre 2009 et 2014, le frère de Kevynn a parfaitement rempli sa mission pour sa 20e sélection chez les A. Trois buts sur quatre tentatives, dont un sur l’aile. Et le sentiment du devoir accompli avant de retrouver son public à lui.

Car cette semaine, même si ça ne s’est pas beaucoup vu, le Nantais évolue à domicile. Après le Japon en mise en bouche ("sur ce match, je me suis un peu précipité et j'ai voulu faire bien trop vite"), l’arrière gauche du H a enchaîné avec la Norvège ("c'était beaucoup mieux car je n'ai pas forcé ma nature") puis a eu des miettes contre la Russie. "Pour moi, c’est génial d’évoluer à Nantes, devant mon public. Rien que d’en parler, ça me hérisse le poil", nous déclarait-il juste avant le début du Mondial.

A l’applaudimètre, chaque soir, il n’a pas à rougir face aux stars de l’équipe, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer ou Luc Abalo. "Dès mon entrée sur le terrain, lors de l'échauffement, j’entends que beaucoup de gens m’appellent. Dans le Hall XXL, je reconnais des enfants que j'ai l'habitude de voir à nos matches avec le H. C’est assez fou !"

Réserviste à Rio

A 30 ans, Nyokas n'est pas un habitué de l'équipe de France. Présent à l'Euro polonais il y a un an, il n'avait obtenu que le statut de réserviste aux JO de Rio (sur la feuille de match pour la finale, pour la médaille). Ce Mondial sur le sol français est donc sa deuxième aventure sous le maillot bleu. Lui estime n’avoir pas volé sa place : "Pendant la préparation, j’espérais, j’ai tout fait pour être sur cette liste. Après, si je n’avais pas fait partie des 16, ça aurait été une décision d’entraîneurs que j’aurais respectée. Là, j'y suis et je vais tout donner pour montrer que je mérite ma place."

Pour Guillaume Gille, interrogé ce mercredi matin à l’hôtel des Bleus, Nyokas, "c’est quelqu’un qui n’a plus à démontrer ses qualités. On compte sur cet impact player pour déverrouiller des situations. Que ça soit à l’aile ou au poste d’arrière, en fonction des situations de match ou des besoins."

Olivier Nyokas face au Brésil, lors du match d'ouverture du Mondial 2017.Panoramic

"Fier" de porter ces couleurs, le jumeau de l'ancien international Kevynn Nyokas, savoure sa chance de côtoyer tous les jours le gratin du hand mondial. "A chaque rassemblement, à chaque fois que je retourne en équipe de France, j'ai l'impression d'intégrer une classe de surdoués", nous explique-t-il les yeux grands ouverts. "Quand on joue au foot, au basket, ces mecs-là assurent partout. En club, on sait que certains sont nuls (en foot). Ici, il n’y en a aucun. Ils veulent tous gagner et ils sont bons. En termes de motricité, ils sont impressionnants."

Fan de LeBron et du League Pass

Grand fan de sport en général, Nyokas avoue aussi une passion pour la balle orange et la NBA en particulier. "J'adore le foot aussi, mais le basket, c'est au-dessus. Je ne devrais pas le dire car les coaches risquent de le lire mais tous les soirs, je me couche très tard et je regarde la NBA. Le League Pass [application qui permet de regarder les matches en direct, NDLR] c’est la base", s'amuse-t-il.

Supporter de Miami, il a transporté son fanatisme à Cleveland. La faute à LeBron James, son joueur préféré. "Mais j'adore aussi Russell Westbrook. J'essaye de m'en inspirer car il a beaucoup punch. Il est très explosif. J'ai des qualités sur un terrain de hand qui se rapprochent de ça." Discret mais ambitieux, Nyokas ne fait pas de bruit et jure de répondre présent dès qu'on fera appel à lui. Ça tombe bien, la Pologne s’avance et le Nantais devrait beaucoup plus se montrer que ces derniers jours.