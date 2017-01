Handball - Mondiaux 2017 - 6 étoiles sur le maillot, les Bleus s’isolent un peu plus au sommet

Les mots commencent à manquer. Face à une telle régularité, une telle force de caractère et un talent sans borne, difficile de situer la performance des Bleus. En allant chercher un sixième titre mondial face à la Norvège ce dimanche (33-26), l’équipe de France a continué d’écrire sa propre légende. Avec la manière.

Alors, si les mots manquent, utilisons les faits. Et ils sont plutôt clairs. En s’imposant à nouveau dans un Mondial, l’équipe de France est allée chercher sa sixième étoile mondiale. Aucune équipe ne fait mieux. La Suède et ses 4 titres vont devoir se retrousser les manches pour revenir à hauteur dans les prochaines années. Avec 10 breloques mondiales (6 or, 1 argent, 3 bronze), les Bleus restent cependant derrière la Suède et ses 11 métaux (4 or, 3 argent, 4 bronze).

Ajoutez-y les deux titres olympiques de Londres et les trois sacres européens et vos yeux risquent d’être aveuglés par autant d’or. Que la moisson continue dans les années qui viennent.