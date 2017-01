Karabatic-Kavticnik, l'amitié ne tiendra pas cette fois-ci

"L'ambiance va être sensationnelle. En plus, j'ai plein d'amis dans le camp d'en face". A quelques heures de la demi-finale entre la France et la Slovénie, Vid Kavticnik s'apprête à vivre un très grand moment jeudi à l'AccorHotels Arena (20h45) : affronter des joueurs qu'il côtoie toute l'année à Montpellier mais surtout retrouver son meilleur ami, Nikola Karabatic.

Depuis de nombreuses années, les deux hommes sont extrêmement liés. Et c'est peu de le dire. Le duo s'est rencontré à Kiel, club que le Français et le Slovène ont rejoint conjointement en 2005 et quitté en 2009. "Mais je n'ai pas découvert Niko à ce moment-là, se rappelle Kavticnik. La première fois que je l'ai vu, c'était en finale de la Ligue des champions avec Montpellier en 2003." L'année suivante, les deux hommes s'affrontent lors du 2e tour de l'Euro. Kavticnik et son pays finissent en argent, les Français terminent cinquièmes. Après ça, les deux hommes vont vite devenir inséparables.

Parrains d'Alek et de Lara

"A Kiel, Niko et moi étions les deux seuls célibataires à l'époque. On habitait l'un près de l'autre, on a passé beaucoup de temps ensemble", confiait le Slovène il y a quelques années à L'Equipe. En Allemagne, la paire va faire des merveilles, décrocher quatre titres nationaux et une Ligue des champions (2007). Puis, en même temps, le duo va décider de quitter la Bundesliga pour revenir à Montpellier. Aujourd'hui, le joueur slovène est le parrain d'Alek, le fils de Nikola et celui-ci est le parrain de Lara, la fille du joueur du MHB.

Ce jeudi, il ne sera pas question de famille, de sentiments. "C'est toujours particulier d'affronter des joueurs qu'on connaît bien. Mais pendant 60 minutes, l'amitié n'existe plus. J'espère qu'à la fin du match, on sera plus heureux que les Français, espère le Slovène avec sérieux. Le discours est sensiblement le même chez Karabatic : "Jouer contre son meilleur ami à ce stade de la compétition, c'est unique. Je suis très heureux pour mon ami Vid mais demain, sur le terrain, il n'y aura pas de meilleur ami qui tienne."